Lionel Messi giã từ đội tuyển Argentina ở tuổi 39; Việt Nam thua đậm trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về màn đụng độ Hàn Quốc tại Asian Cup 2027; U20 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng F vòng loại U20 châu Á 2027; Arsenal áp sát ngôi đầu của Chelsea... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (1/9).

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về màn đụng độ Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daum, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thú vị khi đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc tại VCK Asian Cup 2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hài hước đùa rằng ông sẽ “không làm gì cho bóng đá nước nhà”, trước khi gửi lời chúc tốt đẹp đến đội bóng quê hương.

HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 1/2027.

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1976 bày tỏ sự khiêm tốn khi tuyên bố “chỉ cho phép mình làm vua trong một ngày” sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ông cũng gửi lời tri ân đến các học trò và người hâm mộ, đồng thời hướng sự tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup sắp diễn ra.

U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên trong trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027

Ra quân tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân Việt Trì, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đã phải nhận thất bại 0-3 trước đối thủ mạnh U20 Triều Tiên.

U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 trong ngày ra quân vòng loại châu Á 2027. Ảnh: VFF

Sau hiệp 1 giằng co và giữ sạch lưới nhờ sự xuất sắc của thủ môn Xuân Tín, U20 Việt Nam bất ngờ sụp đổ đầu hiệp 2. Chỉ trong vòng ít phút, cú đúp của Kim Yu Jin (46“, 58”) cùng pha lập công của Ri Hyok Gwang (50') đã mang về chiến thắng thuyết phục cho đội khách.

Kết quả này tạm đẩy U20 Việt Nam xuống cuối bảng C. Thầy trò HLV Ikeuchi cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới kết quả tốt hơn trong 2 trận đấu tiếp theo gặp U20 Palestine (ngày 3/9) và U20 Iran (ngày 6/9).

U20 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng F vòng loại U20 châu Á 2027

Ra quân tại bảng F vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Chakraphan Panpee đã tạo bất ngờ khi đánh bại U20 UAE 1-0.

Sivakon Phonsan ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: FAT

“Tiểu Voi chiến” nhập cuộc chủ động và ghi bàn thắng quyết định nhờ công của Sivakon Phonsan ở phút bù giờ hiệp 1. Sang hiệp 2, dù bỏ lỡ một số cơ hội, đội chủ nhà vẫn bảo toàn thành quả nhờ sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Thắng lợi này giúp Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng F, trong khi U20 Turkmenistan cũng tạo bất ngờ lớn khi hạ U20 Iraq 2-1 ở trận đấu cùng giờ.

Lionel Messi chính thức giã từ đội tuyển Argentina ở tuổi 39

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến vang dội, siêu sao Lionel Messi đã chính thức thông báo giã từ đội tuyển quốc gia Argentina ở tuổi 39. Quyết định khép lại hành trình huy hoàng này được đưa ra sau kỳ World Cup 2026, khi anh cảm thấy đã cống hiến trọn vẹn và không còn gì để tiếc nuối.

Messi chia tay tuyển quốc gia.

Từ cậu bé Rosario đến người đội trưởng vĩ đại đưa Albiceleste lên đỉnh thế giới, Messi để lại di sản bất tử với hàng loạt danh hiệu lịch sử.

Trong tâm thư xúc động, anh gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ và đồng đội, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển với tư cách một cổ động viên.

“Tôi rời đi với sự bình yên và tự hào, biết rằng cùng với các đồng đội, chúng tôi đã mang đến cho các bạn những khoảnh khắc mà chúng tôi từng mơ ước. Thật điên rồ khi trải qua tất cả những điều này cùng các bạn. Tôi yêu các bạn!”, cựu sao Barcelona nghẹn ngào.

Arsenal hạ Aston Villa 1-0, áp sát ngôi đầu của Chelsea

Tại vòng đấu Ngoại hạng Anh, Arsenal đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Aston Villa.

Arsenal đánh bại Aston Villa tới tỷ số 1-0. Ảnh: Fabrizio Romano

Sau hiệp 1 diễn ra chặt chẽ và bế tắc, bước ngoặt đến ở phút 59 khi Bukayo Saka tận dụng khoảng trống để ghi bàn thắng duy nhất. Dù Aston Villa nỗ lực vùng lên trong phần còn lại, hàng thủ thực dụng của “Pháo thủ” vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt.

Chiến thắng nhọc nhằn trong ngày HLV Mikel Arteta cán mốc 250 trận tại Premier League đã giúp Arsenal tiếp tục duy trì mạch toàn thắng. Kết quả này đưa “Pháo thủ” bám sát ngôi đầu của Chelsea, tạo đà tâm lý sẵn sàng cho màn đại chiến phân định ngôi nhất bảng vào cuối tuần này.

HS