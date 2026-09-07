25 năm sau ngày 11/9, ký ức về thảm kịch vẫn được nước Mỹ gìn giữ

25 năm sau loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, nước Mỹ tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng, đồng thời nhắc nhớ về sự hy sinh của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và những người đã hành động trong những giờ phút khẩn cấp nhất.

Khói bốc lên từ hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi các máy bay bị không tặc khống chế và đâm vào, sáng ngày 11/9/2001. Ảnh: AFP.

Tại Washington, một lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại khu vực tưởng niệm các cựu chiến binh ở Washington Park. Người dân địa phương, cựu quân nhân, lực lượng cứu hộ và đại diện chính quyền cùng tham dự để tưởng nhớ các nạn nhân. Buổi lễ gồm các nghi thức rước quốc kỳ, kéo cờ Mỹ, đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm. Tên những thành viên của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa New York thiệt mạng trong vụ tấn công cũng được đọc tại buổi lễ.

Các hoạt động tương tự được tổ chức tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ, với mục tiêu không chỉ tưởng nhớ những người đã mất mà còn tôn vinh lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ, hỗ trợ cộng đồng trong những giờ phút và những năm tháng sau thảm kịch.

Vào ngày 11/9 tới đây, tại New York, một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại khu vực Ground Zero, nơi từng là Trung tâm Thương mại Thế giới. Thân nhân các nạn nhân sẽ lần lượt đọc tên những người đã thiệt mạng. Buổi tối, hai cột ánh sáng được chiếu lên bầu trời Manhattan, tượng trưng cho hai tòa tháp đã sụp đổ trong thảm kịch.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu tưởng niệm tại Lầu Năm Góc thay vì Ground Zero. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cùng các cựu Tổng thống Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush dự kiến có mặt tại New York trong lễ tưởng niệm.

Khách tham quan xem các hiện vật tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11/9 ở New York, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, phiên tòa xét xử Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công và là một nhân vật cấp cao của mạng lưới Al-Qaeda, được lên lịch tiến hành vào tháng 6/2028 tại căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo. Khalid Sheikh Mohammed đã bị giam giữ tại đây suốt 20 năm.

Một phần tư thế kỷ sau ngày 11/9, ký ức về thảm kịch vẫn được nước Mỹ gìn giữ, không chỉ để tưởng nhớ những người đã mất, mà còn để những thế hệ sau hiểu được giá trị của lòng dũng cảm, sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm trước những biến cố lịch sử.

Thúy Hà

Nguồn: AFP