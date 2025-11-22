LHQ công bố Kế hoạch Hành động UN80 trong nỗ lực cải cách toàn hệ thống

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã trình bày Kế hoạch Hành động UN80, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải cách toàn hệ thống, hướng tới một tổ chức hoạt động hiệu quả, minh bạch và có tác động thực tế hơn. Kế hoạch tập hợp 87 hành động thành 31 gói công việc, trải rộng trên 3 luồng công tác, từ hoạt động gìn giữ hòa bình, ứng phó nhân đạo đến công nghệ, dịch vụ chung và hợp nhất cơ quan.

LHQ công bố Kế hoạch Hành động UN80 trong nỗ lực cải cách toàn hệ thống. Ảnh: UN

Thứ trưởng Tổng Thư ký về Chính sách, Guy Ryder, nhấn mạnh: “Mục tiêu là mang lại cấu trúc, minh bạch và khuôn khổ vận hành, để mọi người thấy rõ từng phần của sáng kiến UN80 sẽ được thực hiện ra sao: ai chịu trách nhiệm, theo lộ trình nào.”

Kế hoạch Hành động tổng hợp ba luồng công tác chính, gồm đề xuất nâng cao hiệu quả hệ thống, Báo cáo Rà soát Thực hiện Nhiệm vụ, và báo cáo “Thay đổi Quan Niệm: Cùng Hợp Lực để Thực Hiện” của Tổng Thư ký về khả năng tái cơ cấu và sắp xếp chương trình. Nó biến các khuyến nghị này thành một bản đồ lộ trình rõ ràng, xác định trách nhiệm, thời hạn và cơ quan liên quan.

Các gói công việc quan trọng nhất tập trung vào cải cách mô hình hoạt động gìn giữ hòa bình, đơn giản hóa kế hoạch ứng phó nhân đạo, tích hợp chuỗi cung ứng, mở rộng dịch vụ chung, tái cơ cấu năng lực khu vực và sắp xếp lại các nhóm công tác của LHQ tại từng quốc gia.

Kế hoạch cũng đánh giá khả năng hợp nhất giữa Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Văn phòng Dự án LHQ (UNOPS), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Cơ quan LHQ về Bình đẳng Giới và Năng lực Phụ nữ (UN Women), cùng lộ trình phát triển của Chương trình LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS).

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York ngày 18/9/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Để đảm bảo minh bạch và theo dõi tiến độ, UN ra mắt bảng điều khiển tương tác UN80 Initiative Actions, cho phép xem mục tiêu, trách nhiệm và liên kết với các báo cáo nền tảng, cập nhật thường xuyên.

Kế hoạch ra mắt trong bối cảnh ngân sách LHQ giảm 25% vào 2026, nhưng Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh UN80 không giải quyết khủng hoảng tài chính mà bảo vệ tác động tối đa, đặc biệt tại các khu vực dễ tổn thương.

Kế hoạch Hành động UN80 đánh dấu bước tiến quan trọng, hướng tới một LHQ hiệu quả, linh hoạt và tạo tác động thực sự cho con người và hành tinh.

Bích Hồng

Nguồn: UN