Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80

Sáng 23/9 theo giờ địa phương (tối 23/9, giờ Việt Nam), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khoá 80 đã khai mạc với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”. Tham dự phiên họp có gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80. Ảnh: UN media.

Báo cáo về tình hình thế giới và hoạt động của LHQ, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhận định, thế giới đang hướng tới một thế giới đa cực và cần phải có một hệ thống đa phương hiệu quả để tránh lặp lại bài học dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ông Guterres nhấn mạnh, LHQ là kim chỉ nam về đạo đức, là lực lượng duy trì hoà bình, bảo vệ luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, biến các quyết sách toàn cầu thành hành động cụ thể.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 80 - Annalena Baerbok đề cao các thành tựu LHQ đã đạt được trong hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong 80 năm qua. Bà Baerbok tái khẳng định tầm quan trọng của LHQ trong hệ thống đa phương quốc tế, và nhấn mạnh sức mạnh của Hiến chương LHQ phụ thuộc vào việc tuân thủ Hiến chương của các quốc gia thành viên; nhấn mạnh về bình đẳng giới, bà Baerbok kêu gọi sớm có nữ Tổng Thư ký LHQ.

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, LHQ là một tổ chức có nhiều tiềm năng, nhưng hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Đối với Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu về đối nội, đối ngoại, trong đó có việc giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, đạt thoả thuận thuế quan với nhiều nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Gaza.

Về phần mình, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng, cộng đồng quốc tế cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình, bao gồm giảm ngân sách cho quân sự và tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cấp cao các nước cho rằng thế giới đang đứng trước các thách thức chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, cải tổ LHQ để ứng phó với những thách thức chưa từng có, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là tài chính xanh, hợp tác và chia sẻ tiến bộ khoa học – công nghệ.

Thanh Giang (theo Al Jazeera, NYT, UN News).