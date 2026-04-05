Lên Như Xuân hòa mình vào lễ hội tưởng nhớ tướng quân Lê Phúc Thành

Di tích lịch sử - văn hóa Đình Thi tọa lạc tại thôn Trung Thành, xã Như Xuân. Đây là nơi thờ danh tướng Lê Phúc Thành thời hậu Lê - người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, Đình Thi được tu bổ, tôn tạo không chỉ đáp nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đình Thi được tu bổ, tôn tạo đáp ứng mong mỏi của Nhân dân.

Theo một số tài liệu lưu giữ tại địa phương, Lê Phúc Thành là người đầu tiên ở làng Sẹt xưa - nay là thôn Trung Thành, xã Như Xuân. Ông là người đi theo nghĩa quân Lam Sơn của Bình Định vương Lê Lợi từ những ngày đầu và lập nhiều công lớn trong công cuộc giành lại độc lập dân tộc. Sau khi đất nước thái bình, ông được triều đình phong lộc điền tại làng Sẹt. Tại đây, ông đã tập hợp dân binh, chiêu mộ người dân cùng “khai sơn phá thạch”, biến vùng rừng thành bản làng trù phú. Sau khi ông qua đời, con cháu dòng họ Lê cùng Nhân dân đã lập đền thờ và tôn vinh ông làm Thành hoàng làng. Hằng năm, vào ngày giỗ ông (16/3 âm lịch), dân làng và con cháu họ Lê lại tập trung về Đình Thi để mở hội tế lễ.

Trải qua thời gian, Đình Thi dần hoang phế, sau đó được xây dựng lại trên nền móng cũ. Đình Thi còn lưu giữ hai sắc phong do vua Khải Định ban vào năm 1922 và vua Bảo Đại ban vào năm 1934.

Cùng với việc tu bổ, tôn tạo, lễ hội Đình Thi cũng được khôi phục và tổ chức định kỳ 5 năm một lần với quy mô lớn. Về phần lễ, nghi thức rước kiệu được tổ chức trang trọng theo lộ trình từ Đình Thi đến khu phần mộ Thành hoàng và ngược lại, kết thúc bằng lễ tế tại đình. Cùng với phần lễ là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình văn hóa dân gian, trò chơi truyền thống, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự. Năm 1995, Đình Thi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Năm 2024, lễ hội Đình Thi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bà Lê Thị Muôn ở thôn Trung Thành - người có nhiều đóng góp bảo vệ di tích Đình Thi, chia sẻ: "Được sự quan tâm của Nhà nước, nhà hảo tâm, di tích được tu bổ, tôn tạo đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của di tích, tôi sẽ tiếp tục vận động gia đình, dòng họ cùng cộng đồng tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân".

Được biết, lễ hội Đình Thi năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như rước kiệu, tế lễ và dâng trâu. Phần hội hứa hẹn hấp dẫn với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng như thi văn nghệ, ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao. Hiện nay các thôn có đội tham gia các hoạt động của lễ hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện linh hoạt, sắp xếp thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động của bà con Nhân dân.

Ông Lê Phú Định, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đình Thi, xã Như Xuân xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trạng và tránh các tác động tiêu cực đến di sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá rộng rãi di tích trên các nền tảng. Huy động các nguồn lực xây dựng nơi đây thành điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái”.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường