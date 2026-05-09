Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Nguyễn Hợi
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/5 (tức ngày 23/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử Quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, thôn Thung Thượng, xã Định Hòa đã diễn ra Lễ hội Phủ Nhì năm 2026 và lễ dâng hương kỷ niệm 530 năm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Sáng 9/5 (tức ngày 23/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử Quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, thôn Thung Thượng, xã Định Hòa đã diễn ra Lễ hội Phủ Nhì năm 2026 và lễ dâng hương kỷ niệm 530 năm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Đồng chí Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dâng hương tại lễ hội

Tham dự lễ hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu truyền thống về Điện Thừa Hoa được tổ chức trang nghiêm, thành kính, tái hiện không gian lễ hội truyền thống đặc sắc đã được bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tiếp đó, tại sân chính Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, phần lễ được tổ chức long trọng với các nghi thức truyền thống như: đọc chúc văn, tế lễ, đánh trống khai hội...

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân và du khách đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - thân mẫu của Vua Lê Thánh Tông; qua đó bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của bà trong lịch sử dân tộc.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Đại biểu và nhân dân dự nghi thức tế lễ.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Các đoàn dâng lễ.

Bên cạnh phần lễ mang đậm yếu tố lịch sử và tâm linh, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: múa lân, biểu diễn võ thuật, giao lưu văn nghệ và đua thuyền... Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Định Hòa giàu truyền thống văn hóa đến với du khách gần xa.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Nhân dân cùng du khách hào hứng cổ vũ các hoạt động văn hoá, thể thao tại lễ hội.

Lễ hội Phủ Nhì và lễ dâng hương kỷ niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao được tổ chức hằng năm tại xã Định Hòa là sự kiện văn hóa, lịch sử ý nghĩa. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, lịch sử trong cộng đồng.

Nguyễn Hợi

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Xã Định Hòa #Đầu Thanh Tùng #Lê Thánh Tông #Di tích lịch sử #Dâng hương tưởng niệm #Thái #Vùng đất #Kỷ niệm #Lễ hội truyền thống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga An bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Nga An bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nga An là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ nhiều di tích cùng lễ hội đặc sắc. Tự hào về mảnh đất quê hương mình, người dân nơi đây đã và đang có những việc làm thiết thực để gìn giữ và phát huy giá trị...
Ca dao xứ Thanh trong mạch nguồn văn hóa dân gian

Ca dao xứ Thanh trong mạch nguồn văn hóa dân gian

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - “Khắp mặt địa cầu mỗi nước có riêng một thứ văn minh, mỗi xứ cũng có riêng một thứ phong tục. Muốn biết cái cốt tử văn minh trong một nước, trước hết phải xét xem cái tinh thần phong tục. Muốn xét cái tinh thần phong tục trong một xứ trước hết phải...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh