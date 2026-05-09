Lễ hội Phủ Nhì - Dấu ấn văn hoá, lịch sử của vùng đất Định Hoà

Sáng 9/5 (tức ngày 23/3 năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử Quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, thôn Thung Thượng, xã Định Hòa đã diễn ra Lễ hội Phủ Nhì năm 2026 và lễ dâng hương kỷ niệm 530 năm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dâng hương tại lễ hội

Tham dự lễ hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu truyền thống về Điện Thừa Hoa được tổ chức trang nghiêm, thành kính, tái hiện không gian lễ hội truyền thống đặc sắc đã được bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tiếp đó, tại sân chính Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, phần lễ được tổ chức long trọng với các nghi thức truyền thống như: đọc chúc văn, tế lễ, đánh trống khai hội...

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân và du khách đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - thân mẫu của Vua Lê Thánh Tông; qua đó bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của bà trong lịch sử dân tộc.

Đại biểu và nhân dân dự nghi thức tế lễ.

Các đoàn dâng lễ.

Bên cạnh phần lễ mang đậm yếu tố lịch sử và tâm linh, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: múa lân, biểu diễn võ thuật, giao lưu văn nghệ và đua thuyền... Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Định Hòa giàu truyền thống văn hóa đến với du khách gần xa.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Nhân dân cùng du khách hào hứng cổ vũ các hoạt động văn hoá, thể thao tại lễ hội.

Lễ hội Phủ Nhì và lễ dâng hương kỷ niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao được tổ chức hằng năm tại xã Định Hòa là sự kiện văn hóa, lịch sử ý nghĩa. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, lịch sử trong cộng đồng.

Nguyễn Hợi