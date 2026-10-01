[E-Magazine] Thanh Hóa bứt tốc trong quý III, mở kỳ vọng trở lại nhóm dẫn đầu tăng trưởng

Với quy mô kinh tế lớn nhất khu vực miền Trung, Thanh Hóa đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc rõ nét sau hai quý đầu năm tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng. Tốc độ tăng GRDP quý III ước đạt 10,49%, tăng tới 3,75 điểm phần trăm so với quý II, qua đó đưa Thanh Hóa trở lại vị trí thứ hai trong nhóm các địa phương Bắc Trung Bộ được so sánh.

Hai quý đầu năm, tăng trưởng của Thanh Hóa có phần chậm lại so với kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân được lý giải là một số cơ sở công nghiệp chưa kịp triển khai kế hoạch mở rộng dây chuyền, tăng công suất sản xuất theo tiến độ dự kiến, khiến động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp chưa phát huy đầy đủ.

Tuy nhiên, bức tranh đã có sự thay đổi đáng kể trong quý III. Từ mức tăng 6,74% trong quý II, GRDP Thanh Hóa được ước tính tăng 10,49% trong quý III, tức tăng thêm 3,75 điểm phần trăm. Đây là mức cải thiện mạnh nhất trong nhóm các địa phương Bắc Trung Bộ.

Sự bứt tốc càng đáng chú ý khi đặt trong tương quan về quy mô. Thanh Hóa đang sở hữu nền kinh tế có quy mô lớn nhất miền Trung, do đó mức tăng trưởng trên 10% không đơn thuần là sự cải thiện về tỷ lệ mà còn đồng nghĩa với mức gia tăng đáng kể về giá trị tuyệt đối của nền kinh tế.

Trong cùng kỳ, Nghệ An tăng từ 9,46% lên 10,11%; Quảng Trị từ 7,45% lên 9,57%; TP Huế từ 8,04% lên 8,85%. Hà Tĩnh vẫn dẫn đầu với 11,84%, dù giảm 0,77 điểm phần trăm so với quý II.

Từ vị trí cuối bảng trong quý II, Thanh Hóa đã vươn lên thứ hai trong quý III, vượt qua Nghệ An, Quảng Trị và TP Huế. Khoảng cách với địa phương đứng đầu cũng được thu hẹp đáng kể.

Diễn biến quý III đang tạo thêm kỳ vọng cho chặng cuối năm, nhất là khi các động lực sản xuất công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, cùng với sự đóng góp của thương mại, dịch vụ, đầu tư và các dự án quy mô lớn.

Nếu xu hướng tăng tốc được duy trì trong quý IV, Thanh Hóa có cơ sở để khép lại năm 2026 với một quỹ đạo tăng trưởng tích cực hơn so với giai đoạn đầu năm.

Xa hơn, năm 2027 có thể trở thành thời điểm Thanh Hóa phát huy đầy đủ hơn năng lực của một nền kinh tế quy mô lớn. Khi các dự án công nghiệp mở rộng công suất đi vào hoạt động theo kế hoạch, cùng với những động lực mới từ dịch vụ, đô thị, đầu tư và hạ tầng, Thanh Hóa được kỳ vọng trở lại nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Bắc Trung Bộ và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Điểm đáng chú ý của Thanh Hóa không chỉ là khả năng tạo ra tốc độ tăng trưởng cao, mà là khả năng duy trì tốc độ đó trên một nền kinh tế có quy mô lớn. Nếu đà tăng tốc của quý III tiếp tục được củng cố trong quý IV và năm 2027, vị thế của Thanh Hóa trong bản đồ tăng trưởng kinh tế miền Trung sẽ càng được thể hiện rõ nét.