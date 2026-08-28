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Lấy và bàn giao 99 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Quan Hóa và Mường Lát.

Lấy và bàn giao 99 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Quan Hóa và Mường Lát.

Lấy và bàn giao 99 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Tổ công tác thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mường Lát.

Nghĩa trang liệt sĩ Quan Hóa và Mường Lát hiện có 234 phần mộ liệt sĩ, trong đó 99 phần mộ chưa có thông tin liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đợt này.

Để bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình chuyên môn và đúng các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo đã thành lập các tổ công tác chuyên trách. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản mẫu, mã hóa, số hóa dữ liệu, lập hồ sơ quản lý đến vận chuyển mẫu về đơn vị giám định ADN, bảo đảm tính chính xác, khách quan và khoa học, góp phần sớm xác định họ tên của các anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Giám định ADN #Lấy mẫu #Mường Lát #nghĩa trang liệt sĩ #các Anh hùng liệt sĩ

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