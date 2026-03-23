Lấy kết quả làm thước đo, trách nhiệm làm trung tâm, thực tiễn làm tiêu chí đánh giá

Để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, cùng sự đồng thuận trong Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng một cách bài bản, khoa học, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, giải pháp sát thực tiễn. Trọng tâm xuyên suốt là xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao trong toàn hệ thống để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Một góc phường Hạc Thành phát triển văn minh hiện đại.

Điểm cốt lõi của chương trình hành động không dừng ở định hướng, mà được cụ thể hóa thành hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ được lượng hóa, phân công rõ ràng, xác định tiến độ, sản phẩm đầu ra theo phương thức “quản trị bằng kết quả”. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy điều hành theo quy trình sang điều hành theo hiệu quả, buộc từng khâu, từng cấp phải chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặt ở vị trí then chốt, xuyên suốt. Mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà là nâng cao thực chất năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn hệ thống chính trị. Hằng năm, Đảng bộ tỉnh phấn đấu kết nạp từ 8.100 đảng viên mới trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, điểm nhấn không nằm ở con số, mà ở chất lượng cán bộ - yếu tố quyết định mọi thành bại. Việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả công việc (KPI) thể hiện quyết tâm xóa bỏ cách đánh giá hình thức, cảm tính, kéo dài nhiều năm. Cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống” được xác lập rõ ràng, không còn là khẩu hiệu. Những cán bộ yếu kém, né tránh trách nhiệm sẽ bị thay thế; những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được bảo vệ, khuyến khích. Đây chính là lời giải trực diện cho căn bệnh “sợ sai, không dám làm” - lực cản lớn đối với phát triển.

Song hành với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực được siết chặt với yêu cầu không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực tiễn cho thấy, nếu quyền lực không được kiểm soát hiệu quả, mọi chủ trương đúng đều có nguy cơ bị biến dạng trong quá trình thực thi. Vì vậy, chương trình hành động nhấn mạnh việc minh bạch tài sản, thu nhập; nâng cao trách nhiệm giải trình; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế, chương trình hành động thể hiện rõ khát vọng bứt phá bằng việc đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức cao, có tính dẫn dắt. Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 7.900 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 840 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động tăng bình quân 8,1%/năm... Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là “bài toán hành động” đặt ra cho toàn hệ thống chính trị.

Để giải bài toán này, chương trình hành động đi thẳng vào những “điểm nghẽn” cốt lõi. Trước hết là cải cách thể chế, thủ tục hành chính - khâu trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh. Quan điểm xuyên suốt là xây dựng chính quyền phục vụ, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Các dự án tồn đọng kéo dài sẽ được rà soát, xử lý dứt điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ, tránh lãng phí nguồn lực, khơi thông dòng chảy đầu tư.

Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Tỉnh chuyển mạnh từ tư duy “thu hút đầu tư” sang “nuôi dưỡng và phát triển lực lượng doanh nghiệp nội sinh”, hướng tới hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao, đủ sức tham gia và dẫn dắt chuỗi giá trị.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục được tái định hình theo hướng hiện đại, bền vững. Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò trụ cột nhưng chuyển dịch mạnh sang các ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Nông nghiệp chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao... Hạ tầng tiếp tục được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” cần ưu tiên tháo gỡ. Chương trình hành động tập trung nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng số, hạ tầng khu kinh tế. Việc nâng cấp Cảng Hàng không Thọ Xuân, phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng chiến lược cho phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, chuyển đổi số và khoa học, công nghệ được xác định là động lực mới, mang tính đột phá. Mục tiêu đưa kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2030 thể hiện quyết tâm thay đổi căn bản phương thức quản trị, sản xuất và đời sống, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Song hành với tăng trưởng kinh tế, chương trình hành động đặt ra các mục tiêu xã hội cụ thể, gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân như: tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; lao động qua đào tạo đạt 80%; giảm nghèo bền vững... Đây là nền tảng để bảo đảm phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể thấy, điểm khác biệt của chương trình hành động lần này không chỉ nằm ở mục tiêu cao, mà ở cách tiếp cận: lấy kết quả làm thước đo, lấy trách nhiệm làm trung tâm, lấy thực tiễn làm tiêu chí đánh giá.

Vấn đề đặt ra hiện nay không còn là “làm gì”, mà là “làm đến đâu” và “ai chịu trách nhiệm đến cùng”. Khi kỷ luật hành động được siết chặt, khi từng nhiệm vụ đều có địa chỉ chịu trách nhiệm rõ ràng, nghị quyết của Đảng sẽ không dừng trên giấy, mà chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đời sống.

Bài và ảnh: Minh Hiếu