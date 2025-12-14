Lầu Năm Góc sao chép drone sát thủ của Iran: Dự án bí mật bị hé lộ

Mỹ – quốc gia sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới với kho vũ khí trị giá hàng nghìn tỷ USD – đang chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy tác chiến hiện đại. Theo các báo cáo mới được tiết lộ, Lầu Năm Góc đã âm thầm sao chép và giải mã ngược công nghệ máy bay không người lái cảm tử của Iran, loại vũ khí giá rẻ, nhưng gây thiệt hại lớn trên nhiều chiến trường.

Máy bay không người lái Shahed-136 của Iran được trưng bày tại Đồi Capitol hồi đầu năm nay. Ảnh: Getty Images.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ tự hào với ưu thế quân sự vượt trội, từ tiêm kích hiện đại, máy bay ném bom tàng hình tầm xa, tàu sân bay khổng lồ, tàu ngầm hạt nhân cho đến hệ thống dẫn đường chính xác bằng vệ tinh. Tuy nhiên, thực tế khốc liệt của các cuộc xung đột hiện đại đang làm thay đổi mọi phép tính, khi các hệ thống vũ khí đắt đỏ phải đối mặt với những mối đe dọa chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Đối thủ khiến Washington phải điều chỉnh chiến lược chính là drone Shahid khét tiếng của Iran – loại máy bay không người lái cảm tử đã thể hiện sức tàn phá rõ rệt trong cuộc xung đột Nga – Ukraine và tại khu vực Biển Đỏ. Với chi phí chỉ khoảng vài chục nghìn USD mỗi chiếc, Shahid được đánh giá là rẻ, dễ sản xuất, tốc độ cao và có khả năng tấn công liên tục, gây áp lực lớn lên các hệ thống phòng thủ truyền thống.

Theo các nguồn tin, kỹ thuật viên Mỹ đã tháo rời và phân tích những chiếc drone Shahid bị thu giữ, nghiên cứu từng con chip và mạch điện. Kết quả là sự ra đời của một phiên bản drone “bản sao” do Mỹ sản xuất, được gọi là Lucas. Mẫu drone này có tầm bay khoảng 650 km, mang đầu đạn nặng 18 kg và đạt tốc độ tối đa 185 km/giờ.

Một số máy bay không người lái LUCAS được triển khai tại Trung Đông được trang bị camera gimbal và hệ thống liên lạc vệ tinh. Ảnh: Tư liệu từ the warzone.

Trong khi đó, phiên bản Shahid của Iran được cho là có tầm hoạt động xa hơn, lên tới 2.000 km, với mức giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc – tương đương chi phí của bản sao do Mỹ phát triển.

Các chuyên gia nhận định, ý nghĩa của động thái này không chỉ dừng ở khía cạnh kỹ thuật. Nếu Mỹ hoàn thiện và chuẩn hóa thiết kế, công nghệ drone giá rẻ này có thể được chuyển giao cho các đồng minh, qua đó làm thay đổi cục diện chiến tranh không người lái, đặc biệt tại khu vực Tây Á, nơi bầu trời vốn đã dày đặc drone, lực lượng vũ trang phi nhà nước và các mối đe dọa tên lửa thường trực.

Giới phân tích cho rằng, tương lai của các cuộc xung đột không còn chỉ là cuộc đua vũ khí công nghệ cao, mà là cuộc cạnh tranh về khả năng hiểu, thích nghi và khai thác chính vũ khí của đối phương. Việc Mỹ sao chép drone Iran cho thấy một thực tế mới: trong chiến tranh hiện đại, sự đơn giản và chi phí thấp đôi khi lại trở thành lợi thế chiến lược quyết định.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion