Lãnh đạo xã Đồng Tiến thăm đồng, chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa

Sáng 22/9, lãnh đạo xã Đồng Tiến và các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa năm 2025.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến thăm đồng, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Văn Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, đại diện các phòng, ban chuyên môn

Qua kiểm tra, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các thôn, hợp tác xã nông nghiệp tập trung huy động lực lượng, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, giảm tối đa nguy cơ thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, nhất là ảnh hưởng của bão số 9 (RAGASA) được dự báo sắp đổ bộ vào bờ biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa.

Vụ mùa năm nay toàn xã Đồng Tiến gieo cấy được gần 864,29 ha lúa. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, các thôn và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng", lúa chín đến đâu thu hoạch nhanh đến đó.

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đồng Tiến