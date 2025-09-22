Thủ tướng chỉ đạo về đảm bảo cân bằng cung - cầu thị trường vàng

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu có giải pháp khả thi cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách, ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách.

Cân bằng cung - cầu vàng; ngăn chặn buôn lậu vàng

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ: Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn; đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán.

Giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng cường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế để duy trì thặng dư thương mại.

Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách; đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng. Cùng với đó, sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa; nghiên cứu, điều chỉnh các mức thuế phù hợp hơn với tình hình thực tế. Song song đó là tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu; kiên quyết phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Gỡ vướng cho các dự án bất động sản tồn đọng

Về thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai... Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung. Cụ thể: Đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Theo VOV