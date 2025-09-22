Nâng cao năng lực ứng phó biện pháp phi thuế quan đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Chiều 22/9, Sở Công Thương phối hợp với Sở KH&CN, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo khoa học và lớp tập huấn thuộc khuôn khổ đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong điều kiện thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa”.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, các hiệp hội doanh nghiệp (DN), chuyên gia, nhà khoa học thuộc Đại học Kinh tế quốc dân, các DN xuất khẩu.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo và tập huấn, đại diện Sở KH&CN nhấn mạnh vai trò then chốt của các biện pháp phi thuế quan trong chính sách thương mại toàn cầu hiện nay. Theo đó, đây vừa là hàng rào bảo vệ thị trường, vừa là phép thử năng lực hội nhập của DN.

Với mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt gần 9.000 USD và kim ngạch xuất khẩu 15 tỷ USD vào năm 2030, tỉnh Thanh Hóa coi việc nâng cao khả năng đáp ứng biện pháp phi thuế quan là giải pháp quan trọng để thúc đẩy hàng hóa địa phương thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế.

Đại diện sở, ngành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình dự hội thảo.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), DN xuất khẩu nói chung và DN Thanh Hóa đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị trường, song cũng phải đối mặt không ít thách thức, nhất là từ các biện pháp phòng vệ thương mại như kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và rào cản kỹ thuật. Do đó, mỗi DN cần trang bị kiến thức đầy đủ về các quy định phòng vệ thương mại quốc tế và tuân thủ quy tắc xuất xứ để giảm thiểu rủi ro.

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương phát biểu tại hội thảo.

Xuất phát từ thực tế đó, hội thảo khoa học và hội nghị tập huấn được tổ chức với mục tiêu chính là cập nhật những kiến thức mới nhất, chuyên sâu về các công cụ phòng vệ thương mại, từ đó giúp DN chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh an toàn và hiệu quả. Đây cũng là cơ hội tạo ra một diễn đàn để các DN, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng nhau trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc, từ đó nâng cao năng lực toàn diện cho cộng đồng DN đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong điều kiện thực thi các FTAs.

Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân trình bày chuyên đề “Hiểu về Biện pháp phi thuế quan và các công cụ nhận diện biện pháp phi thuế quan đối với nhóm hàng nông sản trong các FTAs”.

Hội thảo đã tập trung vào các chuyên đề: Hiểu về biện pháp phi thuế quan và các công cụ nhận diện biện pháp phi thuế quan đối với nhóm hàng nông sản trong các FTAs; quy trình tiếp cận thị trường xuất khẩu và nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu; việc tiếp cận thị trường mới và một số lưu ý đối với DN xuất khẩu.

TS. Đồng Thị Thuỳ Linh, chuyên gia Viện nghiên cứu Ấn Độ, Tây Nam Á và châu Phi trình bày chuyên đề tiếp cận thị trường mới (Ấn Độ, Tây Nam Á) và một số lưu ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Đại diện nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế quốc dân cũng báo cáo kết quả triển khai đề tài KH&CN từ năm 2023 đến nay, gồm: Xây dựng khung lý thuyết, phân tích thực trạng của 3 nhóm ngành xuất khẩu chủ lực (dệt may, thủy sản, nông sản); đánh giá cơ hội - thách thức; dự báo xu hướng điều chỉnh biện pháp phi thuế quan từ các đối tác CPTPP, EVFTA, RCEP... Những kết quả này là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh Thanh Hóa ban hành chính sách và phương pháp hỗ trợ DN trong giai đoạn tới.

Các DN tham gia hội thảo và tập huấn đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đối với cơ quan, ban, ngành và giải pháp của DN trong việc tìm kiếm, phân tích, đánh giá thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong thời gian tới.

Minh Hằng