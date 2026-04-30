“Lãng tử xe đạp” và chiếc xe mang tên “Độc lập”

Giữa những ồn ã tiếng còi xe, có một “gã lãng tử” vẫn miệt mài ngược dòng thời gian để tìm về vòng xe đạp cũ. Ông là Lê Đình Châu, người đang sở hữu “kho tàng” hàng chục chiếc xe đạp xưa. Giữa dòng chảy hối hả của phố thị, những kỷ vật ấy không chỉ là phương tiện, mà còn là nhân chứng sống động cho một thời kỳ đầy kiêu hãnh của dân tộc.

Ông Lê Đình Châu bên chiếc xe đạp Độc lập sản xuất năm 1959.

Đam mê của ông Lê Đình Châu (sinh năm 1964, ở phường Hàm Rồng) được hình thành từ những năm 1982, thời điểm chiếc xe đạp là tài sản lớn của mỗi gia đình. Khi đó, chàng thanh niên Châu thường xuyên mượn xe của các anh trai để đi chơi, đổi lại là sự tỉ mẩn lau chùi và bảo dưỡng từng chi tiết nhỏ để lấy lòng người thân. Sự chăm chút từng chi tiết cơ khí ấy ngấm vào máu, trở thành niềm khát khao mãnh liệt, để rồi đến năm 1987, ông mới chính thức sở hữu chiếc xe đầu tiên. Kể về cột mốc quan trọng này, ông Châu vẫn luôn dành sự trân trọng đặc biệt để cảm ơn người vợ của mình. Bởi chiếc xe ấy được mua bằng toàn bộ số tiền mừng cưới của hai người, là toàn bộ tài sản của đôi vợ chồng trẻ lúc bấy giờ. Sự ủng hộ và thấu hiểu của người bạn đời ngay từ những ngày đầu gian khó chính là bệ phóng vững chắc nhất, cho phép tâm hồn lãng tử của ông được tự do bay bổng cùng những vòng xe suốt mấy chục năm qua. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2000 khi ông quyết định gắn bó chuyên nghiệp với nghề sửa chữa và sưu tầm xe cổ, biến niềm vui cá nhân thành một hành trình gìn giữ di sản đầy kiên định.

Trong kho tàng hàng chục chiếc xe của mình, chiếc xe mà ông Châu tự hào và chăm chút nhất chính là chiếc xe mang nhãn hiệu Độc Lập sản xuất năm 1959. Đây là phiên bản đầu tiên của dòng xe đạp Thống Nhất, ra đời trong bối cảnh miền Bắc vừa hòa bình và bắt đầu xây dựng những nền móng công nghiệp tự chủ đầu tiên. Tên gọi Độc Lập không chỉ là một thương hiệu mà còn mang theo khát vọng hòa bình và sự tự tôn dân tộc của một thời đại lịch sử. Chiếc xe sở hữu khung thép bền bỉ, hệ thống đèn phát điện bằng dinamo và bộ bàn đạp đặc trưng sản xuất từ Nga. Điều khiến giới sưu tầm xe đạp nể phục hơn cả là ông Châu hiện vẫn giữ được tờ đăng ký xe gốc từ năm 1967 với biển số 133. Theo ông Châu, tại Thanh Hóa, hiện nay chỉ còn hai chiếc xe Độc Lập nguyên bản và dù từng có người ngỏ ý mua lại với giá 50 triệu đồng, ông vẫn nhất quyết không bán vì coi đó là tài sản tinh thần, ghi dấu một phần ký ức của giai đoạn gian khó nhưng hào hùng của đất nước. Bên cạnh báu vật nội địa này, ông còn tự hào sở hữu chiếc Onoto sản xuất năm 1926, minh chứng cho kỹ nghệ cơ khí Pháp từ đầu thế kỷ XX vẫn còn bền bỉ đến tận hôm nay.

Không giữ niềm vui cho riêng mình, ông Châu còn chia sẻ đam mê xe đạp xưa với các thành viên của Câu lạc bộ xe đạp xưa xứ Thanh, nơi quy tụ những tâm hồn đồng điệu cùng chung đam mê bảo tồn văn hóa di sản. Vào những dịp kỷ niệm của đất nước như 30/4, 2/9, ban chủ nhiệm câu lạc bộ luôn tổ chức những buổi trình diễn xe đạp xưa bằng cách cùng nhau đi qua các tuyến phố huyết mạch của phường Hạc Thành như Đại lộ Lê Lợi hay phố Lê Hoàn, tạo nên hình ảnh đầy hoài niệm giữa lòng đô thị hiện đại. Đối với những người như ông Châu, việc đạp xe không chỉ là bài tập thể dục mà còn là cơ hội để chia sẻ tình yêu với những giá trị xưa cũ và quảng bá vẻ đẹp của quê hương. Không chỉ dừng lại ở việc chơi xe, ông và các thành viên câu lạc bộ còn hướng tới tinh thần cộng đồng bằng những chuyến thiện nguyện trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các huyện miền núi.

Nhiều người gọi ông Châu là “lãng tử xe đạp” bởi tình yêu và sự lãng mạn rất riêng mà ông dành cho những giá trị đã cũ. Qua bàn tay chăm chút của ông Lê Đình Châu, những vòng bánh xe của quá khứ vẫn đang tiếp tục lăn trên hành trình kết nối ký ức với hiện tại, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ “tự lực cánh sinh” đầy tự hào của dân tộc.

Bài và ảnh: Minh Quyên