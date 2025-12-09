Làng quê không rác thải

Đã trở thành thói quen, hơn 2 năm nay chị Lê Kim Cúc ở thôn Đạt Tài 2 (xã Hoằng Hóa) luôn chủ động phân loại rác ngay tại gia đình. Cuối mỗi tuần, chị cùng bà con trong thôn lại dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Diện mạo làng quê xã Hợp Tiến sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chị Cúc chia sẻ: "Dọn vệ sinh môi trường từ trong nhà ra đến ngoài đường đã trở thành thói quen của tôi và các thành viên gia đình. Thấy môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp ai cũng vui vẻ, tích cực tham gia".

Tại thôn Đạt Tài 2 việc dọn vệ sinh môi trường luôn được các hội đoàn thể và Nhân dân duy trì. Các tuyến đường lớn được dọn vệ sinh 2 lần/tuần. Các cụm dân cư, đường ngõ xóm được người dân tham gia quét dọn hàng ngày. Các hoạt động bảo vệ môi trường duy trì thường xuyên đã giúp cảnh quan môi trường thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường không có rác thải.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đạt Tài 2 Nguyễn Thị Ngoan, cho biết: “Hội phụ nữ đảm nhận trồng và chăm sóc 2km hàng rào xanh bằng cây mắt ngọc; 45 cây hoa giấy và 32 cây cau. Hằng tuần, hằng tháng, chị em phụ nữ quét dọn đường, cắt tỉa cây, thu gom rác thải, phế liệu để thực hiện mô hình “thu gom phế liệu đến triệu phần quà”. Số tiền thu được từ rác thải, chi hội đã dành để hỗ trợ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê không rác thải, Hội LHPN xã Hoằng Hóa đã thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện”; đảm nhận phần việc trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh; đảm nhận dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Hội đã hướng dẫn hội viên phân loại, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ; vận động các hội viên thành lập và duy trì 35 câu lạc bộ vệ sinh môi trường... Nhờ đó, tiêu chí môi trường trong NTM tại địa phương luôn được duy trì.

Dọc tuyến đường vào thôn Đông Thành (xã Hợp Tiến) sự đổi thay hiện lên rõ rệt với những con đường đất được thay bằng đường bê tông sạch, thoáng, hai bên là hàng cây xanh được người dân chăm sóc hằng tuần. Người dân tại đây đóng góp tiền mua thùng rác để dọc các tuyến đường chính. Tại các hộ gia đình, người dân chủ động phân loại, thu gom rác theo quy định tại hộ gia đình, nơi sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và tại khu vực đồng ruộng.

Bà Cù Thị Luyến cho biết: "Nhiều năm nay chi hội phụ nữ cùng các hội đoàn thể và người dân trong thôn luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chúng tôi duy trì dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm vào chủ nhật hàng tuần. 100% hộ dân trong thôn đồng thuận và tích cực bảo vệ môi trường sống trong gia đình và cộng đồng".

Môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường đã trở thành tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ môi trường ở xã Hợp Tiến. Có được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo sát sao; các hội, đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường. Hội LHPN xã Hợp Tiến đã đảm nhiệm duy trì 5 tuyến đường mẫu; triển khai hiệu quả mô hình “Tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh”; “Nhà sạch - Vườn đẹp”, phong trào “Chủ nhật xanh” ở các khu dân cư, duy trì hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần và vào các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Đoàn thanh niên xã đã đảm nhận dọn vệ sinh tượng đài liệt sĩ, các tuyến đường trung tâm; phối hợp cùng các đoàn thể dọn vệ sinh tại khu dân cư. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đoàn xã đã triển khai thu gom túi nilong, chai nhựa; tuyên truyền cho người dân cách phân loại rác thải; vận động Nhân dân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tại các cơ quan, trường học, công tác dọn vệ sinh môi trường được duy trì vào chiều thứ 5 hàng tuần.

Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến Lê Phú Quốc khẳng định: “Đảng ủy xã xác định nếu không có môi trường sạch, thì không thể có đời sống văn minh, không thể có phát triển bền vững. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền luôn chỉ đạo quyết liệt ngay từ cơ sở, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thôn, từng đoàn thể; đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân để giữ gìn môi trường trở thành nếp sống”.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi