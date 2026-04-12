Lan tỏa phong trào dân vận khéo ở Hoằng Sơn

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Hoằng Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân thôn Xuân Sơn đã đóng góp kinh phí cải tạo lại khuôn viên giếng cổ của thôn.

Triển khai kế hoạch thực hiện XDNTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Sơn, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phát động phong trào thi đua chung sức XDNTM kiểu mẫu, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Theo ông Đỗ Minh Sơn, bí thư chi bộ, trưởng thôn Xuân Sơn: “Căn cứ kế hoạch của UBND xã, thôn đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, từ đó cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi trước, làm trước, đồng thời gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tuy nhiên, với khối lượng công việc và kinh phí để triển khai rất lớn, sự đóng góp của người dân có hạn, vì vậy công tác dân vận được triển khai để vận động con em xa quê, những người có điều kiện trong thôn ủng hộ kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí”.

Qua tuyên truyền, vận động 23 hộ dân đã đồng tình hiến 270m2 đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng hơn 1km trục đường số 3. Cùng với đó, các hộ dân đã đóng góp, con em xa quê, những người có điều kiện kinh tế đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng để xây lại giếng cổ, ao cổ của làng; đoàn thanh niên phát động phong trào trồng cây, xây dựng lại tường bao khu nghĩa trang Cống Côi. Chi ủy thôn đã vận động các đảng viên quyên góp gần 50 triệu đồng mua đá lát sân nhà văn hóa thôn.

Không chỉ làm tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất mở đường, chi ủy và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã vận động người dân xây dựng các tuyến đường hoa, chi hội phụ nữ phát động hội viên tham gia phong trào dọn vệ sinh môi trường, chi hội nông dân phát động hội viên làm kinh tế giỏi... Do vậy, các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu của thôn đã hoàn thành năm 2025, hiện thôn Xuân Sơn không còn hộ nghèo.

Cùng với việc phát động phong trào hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Hoằng Sơn đã phát động: phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã; đoàn thanh niên với mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; hội cựu chiến binh với phong trào làm kinh tế giỏi; hội phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau làm kinh tế giỏi; hội nông dân với phong trào nông dân phát triển kinh tế; MTTQ với các cuộc vận động “Vì người nghèo - ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai", “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”... Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động được nâng lên.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào thực tiễn, các mô hình được lựa chọn, đăng ký xây dựng đồng bộ, bài bản theo chủ đề hằng năm gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Sơn đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, xã tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy nội lực xây dựng quê hương. Đồng thời, phân công đảng viên phụ trách từng nội dung, mô hình cụ thể; cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia phong trào, đi đầu trong việc vận động Nhân dân thực hiện. Cấp ủy chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi tiến độ và chất lượng thực hiện tại cơ sở, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào...

Ông Lê Nguyên Lượng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hoằng Sơn, cho biết: “Từ các phong trào thi đua dân vận khéo, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng nông thôn. Thời gian tới, Ban Xây dựng Đảng sẽ tham mưu cho Đảng ủy xã tiếp tục đưa nhiệm vụ “Dân vận khéo” là nhiệm vụ cốt lõi để thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Với cách làm này, các phong trào “Dân vận khéo” trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thành công các dự án, XDNTM hiện đại theo hướng đô thị hóa”.

Bài và ảnh: Minh Khanh