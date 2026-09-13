Lan tỏa bản sắc văn hóa Thổ

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã Như Xuân luôn chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy và lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.

Phụ nữ dân tộc Thổ, xã Như Xuân trong trang phục truyền thống.

Thôn Yên Thành có 351 hộ với 1.558 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thổ chiếm gần 86% dân số của thôn. Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ, thôn Yên Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc bảo tồn bản sắc dân tộc đến toàn thể Nhân dân trong thôn. Đồng thời, thành lập Đội văn nghệ dân gian dân tộc Thổ, để trao truyền các làn điệu dân ca, điệu múa cho thế hệ trẻ. Nhờ hoạt động của đội văn nghệ mà bản sắc văn hóa Thổ có sức lan tỏa trong đời sống Nhân dân. Vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm, các tiết mục văn nghệ đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Thổ.

Ông Lê Ngọc Huy, Trưởng thôn Yên Thành, cho biết: Đồng bào dân tộc Thổ luôn quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Gần đây, đội văn nghệ thôn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục và đạo cụ, đây chính là động lực để các thành viên trong đội văn nghệ phấn khởi tập luyện, quyết tâm bảo tồn bản sắc của dân tộc mình.

Hiện nay, đồng bào dân tộc Thổ chiếm khoảng 33% dân số toàn xã Như Xuân. Do đó, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn. Để gìn giữ và phát huy những giá trị này, hằng năm, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thổ nói riêng. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ kinh phí cho các thôn mua sắm trang phục, đạo cụ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ duy trì hoạt động hiệu quả.

Theo thống kê của UBND xã Như Xuân, từ năm 2025 đến nay, xã đã huy động các nguồn lực và hỗ trợ 160 triệu đồng cho các thôn có đồng bào dân tộc Thổ sinh sống nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ nguồn kinh phí này, các thôn đã mua sắm trang phục truyền thống và đạo cụ phục vụ cho hoạt động tập luyện của các câu lạc bộ văn hóa dân gian.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Thổ ở xã Như Xuân đã được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ duy trì tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hàng ngày, người dân nơi đây còn khôi phục nghề dệt, tự hào khoác lên mình bộ trang phục truyền thống vào mỗi dịp lễ, tết. Đặc biệt, các nghệ nhân tâm huyết đã chủ động truyền dạy cho thế hệ trẻ những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc như hát đốm, hát ru, hát chậm đò ho. Nhiều phong tục, tín ngưỡng tốt đẹp cũng được phục dựng, chính thức đưa vào hương ước, quy ước của các thôn.

Ông Nguyễn Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò gìn giữ bản sắc văn hóa Thổ trong Nhân dân; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí để các đội văn nghệ dân gian mua sắm đạo cụ, trang phục biểu diễn; hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở để đồng bào có nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, hội thi cũng sẽ tổ chức thường xuyên nhằm tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa Thổ trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Hải Anh