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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Một số quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

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Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Một số quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Một số quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

info-thi-tot-nghiep.jpg

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2026-mot-so-quy-dinh-thi-sinh-can-luu-y-trong-phong-thi-post1115549.vnp

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