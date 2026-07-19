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Kỷ niệm Ngày truyền thống Trung đoàn 8, Binh đoàn Trường Sơn

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 8, Đoàn 384 Bộ Tư lệnh Trường Sơn toàn quốc đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20/7/1971 - 20/7/2026).

Kỷ niệm Ngày truyền thống Trung đoàn 8, Binh đoàn Trường Sơn

Sáng 19/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 8, Đoàn 384 Bộ Tư lệnh Trường Sơn toàn quốc đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20/7/1971 - 20/7/2026).

Kỷ niệm Ngày truyền thống Trung đoàn 8, Binh đoàn Trường Sơn

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 8 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Lực lượng của Trung đoàn 8 chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ nhập ngũ từ Nghệ An cùng các bộ phận tham mưu, chính trị, hậu cần, quân y, thông tin, khảo sát, vật tư.

Đồng hành với đơn vị còn có lực lượng dân công hỏa tuyến, phần lớn là phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã cống hiến tuổi thanh xuân trên những cung đường lửa, góp phần làm nên huyền thoại Trường Sơn và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Trung đoàn 8, Binh đoàn Trường Sơn

Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống đơn vị.

Sau ngày đất nước thống nhất, Trung đoàn 8 tiếp tục xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Năm 1983, Trung đoàn hoàn thành sứ mệnh lịch sử và giải thể. Lực lượng được biên chế vào các đơn vị khác thuộc Sư đoàn 391.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh của Trung đoàn đã trở thành những cán bộ, doanh nhân, là tấm gương sáng trong lao động sản xuất và công tác xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 đã ôn lại truyền thống “Mở đường thắng lợi”, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, viết tiếp trang sử vẻ vang của đơn vị trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Trung đoàn 8, Binh đoàn Trường Sơn

Trước đó, Trung đoàn 8 đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và Đồi C4 Hàm Rồng.

Lê Hà

Từ khóa:

#Trường sơn #Đại thắng mùa Xuân năm 1975 #Cán bộ #Cựu chiến binh #dân tộc Việt Nam #Thống nhất đất nước #chiến sĩ #Hàm Rồng #Giải phóng miền nam #Giải phóng dân tộc

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