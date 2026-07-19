Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên

Sáng 19/7, tại tỉnh Ninh Bình, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước phối hơp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026; ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN); Bùi Quốc Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng KTNN; các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên; lãnh đạo các vụ tham mưu, đơn vị sự nghiệp của KTNN, lãnh đạo Kiểm toán Khu vực XI.

Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển mới với quy mô diện tích, dân số lớn hơn, tạo dư địa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã giữ vững ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí khẳng định, những kết quả trên đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với quản lý tài chính công, đầu tư công và tài sản công; vì vậy, KTNN có vai trò quan trọng trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời cung cấp cơ sở tin cậy phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Đồng chí đánh giá cao kết quả phối hợp giữa KTNN với các địa phương giai đoạn 2023-2026, đồng thời nhấn mạnh việc ký Quy chế phối hợp lần này sẽ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường chia sẻ dữ liệu, hạn chế chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với đánh giá kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Theo đó, trên cơ sở phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan đã được xác định cụ thể trong quy chế. Qua quá trình thực tế thực hiện cho thấy việc ban hành Quy chế phối hợp giữa KTNN và các tỉnh là cần thiết; các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ; phương pháp, cách thức phối hợp như nêu trong Quy chế cơ bản phù hợp.

Kết quả thực hiện công tác phối hợp, Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Hàng năm thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp HĐND, UBND các tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND các tỉnh đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật KTNN.

Trong thời gian tới, các bên thống nhất tiếp tục ký mới Quy chế phối hợp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường chia sẻ dữ liệu số, phối hợp xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tránh chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra; đồng thời duy trì giao ban, sơ kết, tổng kết định kỳ nhằm nâng cao chất lượng phối hợp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa KTNN và các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, qua thực tiễn triển khai Quy chế phối hợp giữa KTNN với các địa phương cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành ngân sách, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Tổng Kiểm toán Nhà nước ghi nhận và chúc mừng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa KTNN và các địa phương trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, cung cấp, trao đổi thông tin, triển khai các cuộc kiểm toán, theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm toán. Hầu hết các kết luận, kiến nghị kiểm toán đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, với tỷ lệ thực hiện đạt khoảng 95%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng nền tài chính công, ngân sách địa phương an toàn, lành mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước và 3 địa phương đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với công tác quản lý tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi KTNN và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công; đồng thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp cần tiếp tục khắc phục những hạn chế trong trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu và thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng chí cho biết, Quy chế phối hợp lần này có nhiều điểm mới quan trọng như mở rộng phạm vi phối hợp lên 10 nội dung; có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định rõ hơn trách nhiệm của KTNN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh, đồng thời KTNN sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính địa phương và phối hợp trong các khâu của quy trình ngân sách.

Đồng chí khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp với sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND 3 tỉnh có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của KTNN và các địa phương trong tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030.

KTNN cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển bền vững; đồng thời bày tỏ tin tưởng Quy chế phối hợp sẽ sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, KTNN đã ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ký kết Quy chế phối hợp giữa tỉnh Thanh Hóa và Kiểm toán Nhà nước.

Nhân dịp này, KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành, trong đó có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm.

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn