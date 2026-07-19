Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ký năm 1977 đã giúp hai nước vượt qua nhiều thử thách, tạo nền tảng đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.

Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghệ và truyền thông Lào, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), nhóm phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghệ và truyền thông Lào, về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong suốt 49 năm qua.

Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala cho biết sau khi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập vào ngày 2/12/1975, tình hình quốc tế và khu vực lúc bấy giờ diễn biến cực kỳ phức tạp.

Trong bối cảnh lịch sử đó, việc ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/7/1977 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Văn kiện này mang tính toàn diện, có tính chất chiến lược vững chắc, đóng vai trò là cơ sở chính trị và pháp lý tối quan trọng để bảo vệ quyền tự chủ, sự tồn tại và phát triển của hai nước Lào và Việt Nam.

Hiệp ước lịch sử này đã được hai nước Lào-Việt Nam cùng triển khai thực hiện, giúp hai dân tộc vượt qua biết bao sóng gió, thử thách của lịch sử trong suốt 49 năm qua.

Ông khẳng định và đánh giá một cách chắc chắn rằng, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam mãi luôn là nền tảng vững bền, là nguồn động lực to lớn bảo đảm cho hai nước giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước.

Theo ông, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Lào và Việt Nam là bộ khung pháp lý cốt lõi giúp hai quốc gia không ngừng mở rộng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực cốt yếu.

Điển hình như việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới hòa bình, hữu nghị; hay như sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trong lĩnh vực chính trị; việc củng cố vững chắc thế trận quốc phòng-an ninh; việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, khoa học-công nghệ và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước Lào-Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh, dấu mốc đặc biệt nổi bật gần đây nhất giữa hai nước Lào và Việt Nam là trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 12/2025, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đã thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới, với cấp độ “Gắn kết chiến lược.”

Đây chính là nền tảng vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thực chất vượt trội hơn nữa về cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala, cho rằng hiện tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và rất khó dự báo, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu nói chung, cũng như công cuộc phát triển của hai nước Lào và Việt Nam nói riêng.

Trước bối cảnh này, theo ông, hai nước Lào và Việt Nam càng cần phải tập trung triển khai, cụ thể hóa toàn diện nội hàm cốt lõi của mối quan hệ “Gắn kết chiến lược” mà Lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất. Phải làm sao để mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực và rõ nét nhất cho nhân dân hai nước.

Để làm được điều này, theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, hai nước Lào-Việt Nam cần tập trung đột phá vào các nhiệm vụ chiến lược cụ thể. Thứ nhất là phải gắn kết chặt chẽ về mặt chiến lược và chính sách; đồng bộ hóa các định hướng phát triển kinh tế; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối và tối ưu hóa năng lực mạng lưới logistics liên quốc gia.

Thứ hai là phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực mới có năng lực, trình độ cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả hai nước.

Đồng thời, phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, vốn là tài sản vô giá, là quy luật khách quan của hai dân tộc.

Cần làm cho thế hệ trẻ hiểu một cách sâu sắc, thấm nhuần sâu sắc truyền thống này để tiếp tục gìn giữ và phát triển mãi mãi.

Bên cạnh đó, hai nước Lào-Việt Nam cũng cần đổi mới cơ chế hợp tác cho phù hợp với tình hình mới. Xây dựng các cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực chất của mối quan hệ “gắn kết chiến lược,” mang lại lợi ích tối đa cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động ngoại giao nhân dân, củng cố sự gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia. Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để thế hệ thanh thiếu niên hiểu sâu sắc về Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam, cũng như các văn kiện hợp tác khác giữa hai nước.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027, năm sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm tròn 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (1977-2027) và tròn 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Giáo sư-Tiến sỹ Boviengkham Vongdala, khẳng định sẽ quyết tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển không ngừng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hiep-uoc-huu-nghi-va-hop-tac-viet-nam-lao-mang-y-nghia-dac-biet-quan-trong-post1124993.vnp