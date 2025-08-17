Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025): Những cuộc hành quân thắm tình quân dân

Đã thành một nét đẹp, song hành với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đều đặn mỗi năm hai đợt, Trung đoàn 762 tổ chức hành quân dã ngoại đến với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ những bản làng xa xôi đến vùng nông thôn hẻo lánh, từ vùng núi cao hiểm trở đến vùng ven biển cát trắng, họ đã đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương để gắn kết thêm tình quân dân cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 tham gia khắc phục hậu quả sau cơn bão số 4 năm 2024 tại phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng).

Cho đến bây giờ, câu chuyện bộ đội về làng vẫn còn đậm sâu trong ký ức của nhiều người dân thôn Yên Sơn 1, xã Thành Vinh. Họ nhớ, không hẳn chỉ bộ đội về giúp đỡ xây dựng đường làng, ngõ xóm, sửa chữa trường học, nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp mà còn bởi cái tình của người chiến sĩ.

Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa năm 2023. Trong chuyến hành quân dã ngoại, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762 đã về đóng quân tại xã Thành Vinh thực hiện nhiệm vụ của một đội quân công tác. Tại đây, họ đã có nhiều hoạt động, mà theo cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là những nghĩa cử ấm tình của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Trong nghĩa cử ấy có việc khám, cấp thuốc miễn phí, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa trường học cho em nhỏ...

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Yên Sơn 1, Đinh Văn Thê kể lại: Ngay trên đường chục chính của xã đi qua thôn, bộ đội đã khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh, rồi đề xuất và cùng với người dân trồng hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh tươi đẹp đẽ. Hay như con đường ra đồng của bà con, bộ đội cũng làm. Bội đội còn sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cắt tóc miễn phí cho người dân... Vậy nên cấp ủy và bà con trong thôn đều quý mến cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762. Người dân thể hiện sự quý mến bằng những lời khen ngợi, cảm ơn, là bó rau, con cá, bắp ngô trong vườn gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Rồi đến hôm cuối của đợt hành quân dã ngoại, cấp ủy và bà con thôn Yên Sơn 1 đã tổ chức một buổi liên hoan chia tay với những người họ coi như ruột thịt.

Khó kể hết việc làm, nghĩa cử trong những đợt hành quân dã ngoại ấy. Chỉ biết rằng, nơi họ đến thường là vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, cuộc sống của người dân còn bộn bề thiếu thốn. Và ở nơi đó, chẳng kể nặng nhẹ mồ hôi công sức, cũng chẳng kể lúc nắng nóng hay mưa dầm, bà con cần thì cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 đều nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ. Từ lợp lại mái nhà, buộc lại hàng rào, hay đào móng xây nhà, đến cắt tóc cho thanh, thiếu niên...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 làm đường giao thông thôn Yên Sơn 1, xã Thành Vinh.

Đó còn chưa kể, lúc thiên tai bão lụt, họ sẵn sàng lên đường đối diện với hiểm nguy sống chết, trực tiếp lao vào đống đổ nát cứu người, cứu tài sản, khắc phục hậu quả của những trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. Còn là lúc phơi mình giữa trưa nắng gắt gặt lúa chạy bão, để mong sao hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản do thiên tai... Trong những lần ấy, được chỉ huy điều động, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường, vì phía trước là an toàn tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Như chia sẻ của binh nhì Hà Vũ Long, quê xã Tam Chung, thuộc Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762: “Em rất may mắn khi được chỉ huy cho tham gia hành quân dã ngoại tại xã Công Chính trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua. Đợt công tác đúng vào dịp mưa bão số 3, em đã cùng đồng đội tham gia giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, rồi cùng với các lực lượng địa phương chuẩn bị vật tư hộ đê và trực sẵn sàng ứng phó với thiên tai... Em thấy chuyến hành quân ấy là một trong những việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhất trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình”.

Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Chính ủy Trung đoàn 762 cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân. Trong đó đã tổ chức thường xuyên, đều đặn các cuộc hành quân dã ngoại đến nhiều địa phương trong tỉnh. Thông qua đó, vừa làm tốt chức năng đội quân công tác của lực lượng vũ trang, giúp người dân xóa đói, giảm ngèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, vừa góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Từ năm 2021 đến nay, Trung đoàn 762 đã huy động hơn 4.500 ngày công giúp đỡ các địa phương trong tỉnh cải tạo, sửa chữa, làm mới hơn 10km đường bê tông, 6,5km kênh mương, đường nội đồng; tiến hành xây mới các công trình phúc lợi xã hội trị giá hơn 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, thông qua các đợt hành quân dã ngoại, đơn vị đã đóng góp hàng nghìn ngày công sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, nhà văn hóa, đường giao thông, xây nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Trung đoàn 762 đã phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn đóng quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng...

Bài và ảnh: Đỗ Đức