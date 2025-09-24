Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Hotline: 0822.173.636   |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

RAGASA (bão số 9) là cơn bão có cường độ rất mạnh và có phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Người dân cần theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó, ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ.../.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chủ động ứng phó bão số 9

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chủ động ứng phó với bão RAGASA (bão số 9), sáng 24/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.
