Siêu bão RAGASA cách Móng Cái khoảng 650km, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, rạng sáng nay 24/9, vị trí tâm siêu bão ở trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Dự báo đường đi và cường độ của bão RAGASA phát lúc 5h ngày 24/9/2025.

Hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc; 114,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167–201 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 4h ngày 25/9 bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ 20-15km/h và suy yếu dần. Lúc này, vị trí tâm bão ở trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Đến khoảng 4h ngày 26/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ của nước ta.

Dự báo chi tiết diễn biến bão như sau:

Dự báo tác động của bão

Trên biển:Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh

Nước dâng: Ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền: Từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Mưa lớn: Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thiên tai kèm theo: Trong và trước khi bão đổ bộ, cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh.

