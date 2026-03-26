Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Thanh Quân, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/3, xã Thanh Quân tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại kỳ họp, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Thanh Quân đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Các cử tri trong xã đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 3 đại biểu HĐND tỉnh và 20 đại biểu HĐND xã với số phiếu tập trung cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã Thanh Quân đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu cho các chức danh HĐND và UBND xã đạt 100%.

Thường trực HĐND xã Thanh Quân khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã; đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, tờ trình quan trọng và các nội dung thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã.

Thành công của Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thanh Quân khóa XXII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng là tiền đề để xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Trong giai đoạn tới, xã Thanh Quân đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt mức khá so với các xã miền núi trong tỉnh, từng bước thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.

Đoàn Lưu (CTV)