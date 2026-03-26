Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Nga An khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 26/3, HĐND xã Nga An khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã long trọng tổ chức tổ chức kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Nga An đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 100% bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 20 đại biểu HĐND xã. Cuộc bầu cử được tổ chức đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định đại biểu HĐND xã cho các đại biểu trúng cử.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành xác nhận tư cách đại biểu của 20 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Nghị quyết phê chuẩn số lượng, chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách và ủy viên kiêm nhiệm của các Ban HĐND xã.

Đồng chí Vũ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả, đồng chí Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Nga An khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Nga An khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Đồng chí Mai Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nga An, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phạm Ngọc Đỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Nga An nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh trong HĐND và UBND xã Nga An.

Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông qua các nghị quyết, tờ trình quan trọng và một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Nguyễn Sơn (CTV)