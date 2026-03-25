Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hậu Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/3, xã Hậu Lộc tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tiến hành Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Hậu Lộc đã báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã cho các đại biểu.

Các cử tri trong xã đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 3 đại biểu HĐND tỉnh và 22 đại biểu HĐND xã với số phiếu tập trung cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã Hậu Lộc đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, trưởng và phó các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Trần Đức Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trịnh Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã thông qua nhiều nghị quyết, tờ trình quan trọng, gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026; ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031...

Nhân dịp này, UBND xã Hậu Lộc đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng 12 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Linh Hương