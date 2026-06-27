Kun Khmer Thanh Hóa vượt chỉ tiêu tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026

Sau một tuần tranh tài sôi nổi tại tỉnh Tây Ninh, đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, giành 10 huy chương các loại, gồm 5 Huy chương Vàng và 5 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026.

Đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa tham dự giải với lực lượng gồm 14 VĐV.

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 26/6, quy tụ hơn 230 huấn luyện viên, vận động viên của 18 đội đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 39 bộ huy chương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một giải vô địch Kun Khmer cấp quốc gia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống thi đấu chính thức, tạo nền tảng phát triển bền vững cho bộ môn cũng như tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các đấu trường quốc tế.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa chính thức mang tên đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa, thể hiện định hướng phát triển song song hai nội dung Võ cổ truyền và Kun Khmer của thể thao thành tích cao xứ Thanh.

Kun Khmer Thanh Hóa xếp hạng Ba toàn đoàn nội dung nam và nữ lứa tuổi 16-17.

Ở lần đầu tranh tài bộ môn mới, đoàn Thanh Hóa đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành 5 tấm Huy chương Vàng thuộc về các vận động viên Trần Thị Hậu (64-67kg nữ), Trương Thị Quỳnh Vy (56-59kg nữ), Trịnh Thị Mai (60-64kg nữ), Nguyễn Chí Đạt (60-63kg nam) và Vi Bảo Nam (trên 71kg nam).

Bên cạnh đó, các vận động viên Đỗ Thị Trà Giang (48-51kg nữ), Nguyễn Đăng Mạnh (52-55kg nam), Lò Quang Thái (56-59kg nam), Lê Văn Sơn (64-67kg nam) và Lường Trung Hiếu (68-71kg nam) đã giành 5 Huy chương Đồng, góp phần giúp đoàn Thanh Hóa xếp hạng Ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 16-17 và hạng Ba toàn đoàn nội dung nữ lứa tuổi 16-17.

VĐV Trần Thị Hậu giành HCV ở hạng cân 64-67kg nữ.

Theo đánh giá của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa, đoàn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao với nhiều hơn kế hoạch 3 Huy chương Vàng và 5 Huy chương Đồng. Kết quả này cũng giúp 5 vận động viên đạt chuẩn Kiện tướng quốc gia và 5 vận động viên đạt đẳng cấp VĐV cấp I.

Thành tích tại giải tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của đội tuyển Võ cổ truyền - Kun Khmer Thanh Hóa, đồng thời tạo động lực để bộ môn tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế.

Hoàng Sơn