Kịp thời trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến Nhân dân vùng lũ

Đã 3 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, 24 thôn trên địa bàn xã Kim Tân vẫn đang bị ngập lụt, chia cắt, khiến người dân nơi đây phải gồng mình vượt qua những ngày thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ thiện nguyện trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân vùng lũ Kim Tân.

Với mong muốn chung tay, góp sức cùng các cấp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm, các câu lạc bộ thiện nguyện đã nhanh chóng tiếp cận, trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân vùng lũ.

Trong điều kiện di chuyển khó khăn do nhiều tuyến đường bị chia cắt, với quyết tâm không để bất kỳ người dân nào phải chịu đói, ngay trong chiều 2/10, những chuyến xe chở theo nhu yếu phẩm, thuốc men, hàng hóa cứu trợ đầu tiên đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh vận chuyển, trao tận tay Nhân dân vũng lũ Kim Tân.

Anh Trịnh Đình Triệu, xã Kim Tân chia sẻ: "Mưa lũ khiến nhiều thôn trong xã bị ngập sâu, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhận được quà của các tổ chức, các nhà hảo tâm trao tặng khiến chúng tôi thực sự ấm lòng và có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, hoạn nạn".

Trao nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ Kim Tân.

Mưa lớn những ngày qua và nước sông dâng cao đã khiến hơn 2.200 hộ dân thuộc 38/48 thôn của xã Kim Tân bị ngập sâu trong nước, trong đó có 24 thôn bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Do đó, nhu cầu về đồ dùng sinh hoạt cơ bản là rất lớn, đặc biệt là thuốc, nước và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh cho biết: "Ngay sau khi có thông tin về những khó khăn, vất vả mà người dân vùng lũ Kim Tân đang phải gánh chịu, chúng tôi đã phát động hội viên mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu, xây dựng kế hoạch để kịp thời tiến vào vùng lũ hỗ trợ Nhân dân nhanh nhất. Mong sao bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống".

Bà Bùi Thị Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết: "Địa phương đã cùng với các đoàn thiện nguyện vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch... kịp thời cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm với tinh thần khẩn trương, đảm bảo đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân và các đoàn thiện nguyện".

Tuấn Anh