Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tối 17/7/2026, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng. Qua tuần tra phát hiện hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 15 đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn tự chế, vỏ chai thuỷ tinh, di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn hai phường nói trên.

Các đối tượng có biểu hiện mâu thuẫn, rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng.

Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng đã sử dụng vỏ chai bia ném về phía lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm chống trả và tạo điều kiện cho các đối tượng tẩu thoát.

Đến khoảng 01 giờ 20 phút ngày 18/7, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động đã khống chế, bắt giữ được đối tượng Trương Văn Hoàng, sinh năm 2009, trú tại số 36 Trần Xuân Diệu, phường Hạc Thành; tại chỗ thu giữ 1 dao tự chế, 2 vỏ chai bia và nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát.

Tổ công tác đã đưa đối tượng Trương Văn Hoàng về trụ sở Công an phường Hàm Rồng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi và tiếp tục truy xét, truy bắt các đối tượng cùng tham gia.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Hàm Rồng đã xác định, truy bắt thêm 8 đối tượng tham gia nhóm, gồm: Lê Gia Hưng, sinh năm 2010, Nguyễn Bảo Sơn và Nguyễn Thành Huy, sinh năm 2009, trú tại phường Hạc Thành; Lê Ngọc Tiến, sinh năm 2009, trú tại phường Hàm Rồng; Trương Trung Kiên, sinh năm 2006, Phạm Tiến Đạt và Lê Bùi Thanh Sơn, sinh năm 2010, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Thái An, sinh năm 2009, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mang hung khí để đuổi nhau giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm đang rượt đuổi, chuẩn bị xảy ra hỗn chiến thì phát hiện lực lượng Công an nên bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát cơ động đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Hàm Rồng và các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)