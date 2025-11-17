Kịp thời ngăn chặn một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử

Hotline: 0822.173.636   |

Quốc Hương và CTV
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, Tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một người đàn ông có biểu hiện bất thường, chuẩn bị nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông bàn giao anh Q cho gia đình.

Theo đó, khoảng 19h45’ ngày 16/11/2025, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm TTATGT gần khu vực cầu Thiệu Hóa, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông do Thiếu tá Thiều Quang Hoàng làm Tổ trưởng nhận được tin báo có một người đàn ông, đứng trên cầu, tâm lý bất ổn có dấu hiệu muốn nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chủ động phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục, trấn an tinh thần để người đàn ông bình tĩnh và từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Bằng các biện pháp công tác kết hợp động viên, tổ công tác đã đưa được người đàn ông này vào vị trí an toàn và bàn giao cho gia đình để tiếp tục khuyên can và chăm sóc. Được biết người đàn ông tên là C.V.Q, sinh năm 1996 ở xã Thiệu Hóa, do mâu thuẫn gia đình, tinh thần suy sụp, thiếu kiểm soát nên đã nảy sinh ý định tự tử.

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm và giàu tính nhân văn của Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông không chỉ giúp một công dân thoát khỏi nguy hiểm, mà còn để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Quốc Hương và CTV

