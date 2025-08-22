Kinh nghiệm du lịch Đài Loan tự túc giá tốt cho bạn mới

Đài Loan, với những cảnh quan đẹp mê hồn, nền văn hóa độc đáo và món ăn hấp dẫn, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch tự túc. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch Đài Loan lần đầu, những kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bạn có một hành trình thú vị mà không phải lo lắng nhiều về chi phí.

1. Visa và các thủ tục cần thiết

Để du lịch Đài Loan, bạn cần visa du lịch nếu không nằm trong diện miễn visa. Tuy nhiên, đối với những công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông, Đài Loan đã miễn visa cho du khách nếu bạn tham gia tour du lịch trọn gói qua các công ty du lịch uy tín. Nếu đi tự túc, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin visa, bao gồm hộ chiếu, đơn xin visa, chứng minh tài chính, kế hoạch chuyến đi và vé máy bay khứ hồi.

Mách nhỏ: Visa du lịch Đài Loan thường không yêu cầu quá nhiều giấy tờ phức tạp, bạn chỉ cần nộp đơn xin visa và các giấy tờ cần thiết tại Đại sứ quán Đài Loan hoặc thông qua dịch vụ làm visa.

2. Vé máy bay và cách tiết kiệm chi phí

Để tiết kiệm chi phí cho chuyến du lịch Đài Loan, bạn nên mua vé máy bay trước 2-3 tháng để có giá tốt. Đài Loan có nhiều chuyến bay trực tiếp từ các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, với các hãng hàng không như VietJet, Eva Air, China Airlines.

Ngoài ra, bạn có thể săn vé giá rẻ vào các mùa thấp điểm du lịch như tháng 1 - 3 và tháng 10 - 12. Lưu ý, nếu bay vào mùa hè hay dịp lễ Tết, giá vé có thể đắt hơn rất nhiều.

Mách nhỏ: Thường xuyên theo dõi các chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không hoặc sử dụng các trang web so sánh giá vé như Skyscanner hay Google Flights để tìm giá tốt nhất. Đồng thời, bạn cũng nên tham khảo tỷ giá tiền tệ để chuẩn bị chi phí du lịch đúng đắn.

Săn vé giá rẻ vào mùa thấp điểm và luôn kiểm tra tỷ giá trước khi quy đổi để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi Đài Loan.

3. Lựa chọn phương tiện di chuyển tại Đài Loan

Đài Loan có một hệ thống giao thông công cộng rất phát triển, tiện lợi và giá cả hợp lý. Bạn có thể lựa chọn tàu điện ngầm MRT ở các thành phố lớn như Taipei, Kaohsiung để di chuyển nhanh chóng, thuận tiện. Hệ thống xe buýt cũng rất phổ biến, với giá vé chỉ từ 15 TWD đến 50 TWD tùy vào quãng đường.

Nếu bạn di chuyển nhiều trong thành phố, hãy mua thẻ EasyCard, giúp bạn thanh toán nhanh chóng cho cả tàu điện ngầm, xe bus và thậm chí là tại các cửa hàng tiện lợi. Thẻ này có thể nạp lại và sử dụng cho cả chuyến đi.

Ngoài ra, nếu muốn khám phá các địa phương ngoài thành phố, bạn có thể lựa chọn tàu cao tốc (THSR) hoặc xe khách, đều có mức giá hợp lý và tiện lợi.

Đài Loan có hệ thống phương tiện công cộng thuận tiện.

4. Lên lịch trình tham quan hợp lý

Đài Loan có vô vàn địa điểm tham quan thú vị, từ những khu chợ đêm sôi động đến các thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Để chuyến đi không bị vội vã, bạn nên lên lịch trình cụ thể:

- Ngày 1 - 2: Khám phá Taipei – Tham quan tháp Taipei 101, chợ đêm Shilin, Cung điện quốc gia, và thưởng thức các món ăn như bánh bao xíu mại và trà sữa.

- Ngày 3: Tham quan Đài Trung với Thung lũng Nghệ thuật và Đền Longshan.

- Ngày 4: Khám phá Đài Nam và khu vực biển Kenting, nơi có bãi biển đẹp và không khí thư giãn.

Lưu ý: Đài Loan có rất nhiều điểm tham quan tự nhiên, nhưng để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn nên chọn những địa điểm gần nhau trong một khu vực, tránh di chuyển quá nhiều.

Lên lịch trình tham quan hợp lý, kết hợp các điểm đến gần nhau để tiết kiệm thời gian và chi phí cho chuyến đi.

5. Chi phí ăn uống và mua sắm

Ẩm thực Đài Loan được biết đến với các món ăn đường phố ngon, bổ, rẻ. Một bữa ăn bình dân có giá từ 50 - 150 TWD (khoảng 40,000 - 120,000 VND). Bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản như mì bò Đài Loan, bánh bao xíu mại, và đặc biệt là trà sữa Đài Loan.

Các khu chợ đêm như Shilin hay Raohe là những địa điểm lý tưởng để bạn vừa thưởng thức đồ ăn vừa mua sắm. Mua sắm ở Đài Loan cũng rất thú vị, với các cửa hàng bán đồ điện tử, mỹ phẩm và quần áo chất lượng nhưng giá cả hợp lý.

Mách nhỏ: Bạn nên dành khoảng 1 - 2 ngày để tham quan các khu mua sắm nổi tiếng ở Đài Bắc và Đài Trung để có thể mua được những món đồ đặc trưng của Đài Loan làm quà cho gia đình và bạn bè. Để có một kế hoạch tài chính hợp lý, hãy luôn theo dõi tỷ giá quy đổi khi chuẩn bị thanh toán.

Du lịch Đài Loan tự túc không chỉ là cơ hội để bạn khám phá một nền văn hóa độc đáo mà còn là trải nghiệm tuyệt vời với chi phí hợp lý. Từ việc xin visa, chọn phương tiện di chuyển cho đến việc lên kế hoạch tham quan và ăn uống, mỗi bước chuẩn bị đều sẽ giúp bạn có một chuyến đi suôn sẻ và đáng nhớ. Đừng quên luôn theo dõi tỷ giá, săn vé máy bay giá rẻ và chuẩn bị hành lý phù hợp với thời tiết để chuyến đi thêm phần hoàn hảo.

TT