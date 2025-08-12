Kích hoạt tối đa động lực, mở đường cho tăng trưởng GRDP (Bài 1): Nền tảng vững chắc

Nông nghiệp vẫn bền bỉ giữ nhịp ổn định, các trụ cột công nghiệp, thương mại và đầu tư công vận hành nhịp nhàng, trong khi du lịch khởi sắc mạnh mẽ như một “luồng gió mới”. Những dự án công nghiệp hiện đại lần lượt khởi động, hạ tầng được bồi đắp từng ngày, tạo nên dòng chảy năng lượng cho nền kinh tế.

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn).

Trụ cột giữ nhịp tăng trưởng

Trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thanh Hóa 6 tháng đầu năm vẫn đạt 7,88%, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Con số này chưa “chạm” tới kịch bản 10,64% đề ra, song vẫn thể hiện nỗ lực rất lớn của tỉnh trong điều hành kinh tế và sự đồng hành kiên định của cộng đồng doanh nghiệp (DN), người dân.

Nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò là động lực chính, với mức tăng trưởng 9,39% - cao nhất trong các khu vực kinh tế. Theo đánh giá của Sở Công Thương, dù chưa đạt kỳ vọng đề ra, đây vẫn là mức tăng đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp gặp không ít biến động từ thị trường trong nước và quốc tế.

Kết quả này chủ yếu đến từ sự vận hành ổn định của các ngành công nghiệp chủ lực, đặc biệt là lọc hóa dầu và sản xuất điện - những lĩnh vực có tính nền tảng, giữ vai trò “xương sống” cho tăng trưởng công nghiệp nhiều năm qua. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các dự án mới đi vào hoạt động trong năm 2025 như Nhà máy luyện cán thép VAS Nghi Sơn số 2, Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất, gia công lắp đặt bộ dây điện ô tô... đã bổ sung năng lực sản xuất, giải quyết việc làm và tạo lực đẩy cho công nghiệp hỗ trợ.

6 tháng đầu năm, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành an toàn, liên tục với công suất từ 100% đến 120%, trung bình đạt 117,4% công suất thiết kế, tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của ngành công nghiệp. Tổng sản lượng đạt hơn 5 triệu tấn, trong đó hơn 4,2 triệu tấn là các sản phẩm lọc dầu như xăng RON 92, RON 95, dầu Diesel, nhiên liệu bay Jet A1 và dầu FO; còn lại hơn 800.000 tấn là các sản phẩm hóa dầu như Polypropylene, Benzen, Para-xylene và lưu huỳnh. Doanh thu nhà máy đạt hơn 93.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng - những con số tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt của nhà máy trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến - chế tạo.

Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn cùng các nhà máy thủy điện cũng đóng vai trò quan trọng, với tổng sản lượng điện phát đạt gần 4,2 tỷ kWh, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Việc bảo đảm công suất phát điện ổn định không chỉ góp phần cung ứng nguồn năng lượng bền vững cho sản xuất trong tỉnh, mà còn là lực đẩy cho tăng trưởng công nghiệp và thu ngân sách.

Bức tranh công nghiệp càng sáng rõ hơn khi các dự án mới vận hành ổn định, tạo giá trị gia tăng và lan tỏa tích cực. Điển hình như Nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Đi vào vận hành đầu quý III/2024, nhà máy đã áp dụng mô hình sản xuất xanh, tinh gọn, tích hợp quản lý thông minh trong các khâu vận hành. DN đã đạt doanh thu 240 tỷ đồng trong 7 tháng năm nay, gấp 8 lần so với cùng kỳ; nộp ngân sách 26,2 tỷ đồng. Ông Cui Gang, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Không chỉ tập trung sản xuất phụ liệu may mặc chất lượng cao xuất khẩu sang các thị trường truyền thống của tập đoàn, thời gian gần đây chúng tôi đang tích cực tham gia các triển lãm quốc tế, mở rộng kênh phân phối và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng với xu hướng sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng cao hơn”.

Lĩnh vực dịch vụ trong 6 tháng đầu năm cũng đạt mức tăng trưởng 9,06% - mức tăng cao và tương đối bền vững. Trong đó, hoạt động xuất khẩu tiếp tục giữ nhịp ổn định, bất chấp các biến động từ xung đột địa chính trị, chính sách bảo hộ tại một số thị trường lớn và sức ép từ các biện pháp phòng vệ thương mại.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung cho biết: “Tính đến hết tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ và đạt 51,5% kế hoạch năm. Chủ động ứng phó với chính sách thuế đối ứng từ Mỹ, các DN đã tranh thủ giai đoạn giãn thuế 90 ngày để tăng tốc sản xuất, đặc biệt ở các ngành may mặc, da giày, điện tử...; đồng thời chủ động tìm kiếm, kết nối các thị trường mới”.

Từ nền tảng tăng trưởng tích lũy trong nửa đầu năm, Thanh Hóa đang dồn lực "mở van" các động lực tăng trưởng: Khai thác tối đa ngành chủ lực, khơi thông điểm nghẽn, mở rộng thị trường và tăng tốc các dự án trọng điểm. "Guồng quay" phát triển được kỳ vọng sẽ đưa GRDP tiến gần mục tiêu đặt ra của năm 2025, tạo đà vững chắc cho những bước bứt phá tiếp theo!

Ngành du lịch phục hồi rõ rệt, góp phần quan trọng trong tăng trưởng dịch vụ. Các điểm đến như Sầm Sơn, Pù Luông, Hải Tiến đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh, góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy ngành vận tải, lưu trú, ăn uống... Trong 6 tháng đầu năm, du lịch Thanh Hóa đã đón gần 10,5 triệu lượt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ và đạt 65,6% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 26.300 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, du lịch biển, văn hóa - lịch sử - tâm linh và sinh thái cộng đồng được xác định là ba dòng sản phẩm chiến lược. Nhiều địa phương, DN tích cực phát triển các mô hình du lịch mới, từ phố đi bộ, lễ hội văn hóa đến du lịch trải nghiệm. Cùng với đó, dù vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ, song loại hình du lịch trekking (đi bộ đường dài, leo núi khám phá thiên nhiên) đang được xem là “luồng gió” mới, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách khi đến xứ Thanh. Không chỉ đa dạng hóa trải nghiệm du khách và giảm áp lực mùa vụ, sự đa dạng về loại hình du lịch đã mở ra tiềm năng bứt phá toàn diện cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh.

Sức bật từ chính sách và sự đồng hành

Song song với sự ổn định của các trụ cột công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ, kỳ vọng về tăng trưởng của Thanh Hóa đến từ một yếu tố quan trọng: Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện và sự đồng lòng của cộng đồng DN. Đây chính là nền tảng tạo động lực thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và mở rộng thị trường, giúp GRDP của tỉnh duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt doanh thu hơn 93.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng ngành công nghiệp.

Những năm gần đây, Thanh Hóa kiên trì theo đuổi chiến lược cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất và hiệu quả. Việc duy trì đà tăng hạng PCI và triển khai hiệu quả bộ chỉ số DDCI đã tạo ra niềm tin vững chắc cho cộng đồng DN. Năm 2024, chỉ số PCI của Thanh Hóa tiếp tục tăng thêm 9 bậc, được đánh giá là một trong những “bước ngoặt cải cách có chiều sâu”. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của chính quyền trong cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy điều hành từ quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng DN.

Đặc biệt, bộ chỉ số DDCI triển khai trong 4 năm qua đã trở thành công cụ quan trọng, giúp đo lường chất lượng điều hành của các sở, ngành và địa phương. Thông qua DDCI, tiếng nói của DN được lắng nghe trực tiếp, các vướng mắc thực tiễn được nhận diện kịp thời và xử lý từ cơ sở, tạo niềm tin và sự yên tâm cho nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa hiện nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành có nhiều nỗ lực nhất trong 20 năm qua về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, chính sự tham gia chấm điểm, góp ý, phản hồi đã giúp DN tự tin tiếng nói của mình có trọng lượng, từ đó khuyến khích tinh thần đối thoại và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Sự tương tác tích cực, đối thoại và hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng DN là yếu tố then chốt dẫn đến những cải thiện trong môi trường kinh doanh tại Thanh Hóa. “Với nền tảng đã đạt được, Thanh Hóa có tiềm năng vươn vào nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách môi trường kinh doanh”, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng khẳng định.

Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã đề nghị VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình chủ động nghiên cứu, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện Đề án DDCI phù hợp với tình hình tinh gọn tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp tại địa phương; đồng thời, nâng cao tiêu chí đánh giá để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Trong đó, cần chủ động tiếp thu những thay đổi trong triển khai PCI; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong khảo sát, đánh giá, để kết quả DDCI ngày càng thực chất, khách quan, minh bạch. Đây sẽ là “đòn bẩy”, “cú hích” mới thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, yêu cầu “gần dân, sát dân, phục vụ dân” được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực. Chính quyền cấp xã sau sáp nhập đã nhanh chóng vào guồng, triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án công nghiệp, hạ tầng. Cơ chế phân cấp, ủy quyền rõ ràng giúp các thủ tục được rút ngắn, thuận tiện. Trong các cuộc tiếp xúc và đối thoại với DN về các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo tỉnh liên tục nhấn mạnh tinh thần “không để DN đơn độc” và yêu cầu sự chính thức “chuyển vai” từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo, đồng hành để môi trường sản xuất, kinh doanh thông suốt.

Một trong những dự án được “thử nghiệm” giải quyết thủ tục pháp lý ngay trong thời gian chuyển giao chính quyền 2 cấp là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa do Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 9 tới đây.

Mặc dù chỉ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 11/2024, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã được triển khai với sự quyết liệt, đồng bộ của chính quyền các cấp và sự đồng thuận cao của người dân. Đặc biệt, quá trình “chuyển vai” nhiệm vụ giải phóng mặt bằng từ cấp huyện (Hoằng Hóa) sang các xã mới sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp (gồm các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang) vẫn được triển khai liên tục, không gián đoạn.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 173,7ha, trong đó toàn bộ diện tích giai đoạn 1 (66,2ha) đã được bàn giao sạch. Chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ DN hoàn tất thủ tục để bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng phòng Hành chính Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa cho biết: “Ngay sau khi khởi công, chúng tôi sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ để có thể đón nhà đầu tư thứ cấp ngay từ quý IV năm nay”.

Với hệ sinh thái hơn 1.000 khách hàng toàn cầu, gồm nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp ô tô, hóa dầu, công nghiệp điện tử, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dệt may..., Khu Công nghiệp WHA Smart Technology hứa hẹn sẽ trở thành “thỏi nam châm” thu hút FDI thế hệ mới, mở ra dư địa phát triển lớn trong lĩnh vực công nghiệp.

Du lịch trekking (đi bộ đường dài, leo núi khám phá thiên nhiên) đang được xem là “luồng gió” mới của du lịch xứ Thanh.

Sự đồng hành tháo gỡ khó khăn từ phía chính quyền cũng đã tiếp thêm niềm tin để cộng đồng DN sẵn sàng, chủ động vượt qua thách thức, khơi thông năng lực nội tại. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn chia sẻ: “Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã tạo điều kiện để chúng tôi giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc trong hoạt động. 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty tăng 20% và chúng tôi kỳ vọng cả năm sẽ đạt mức tăng trưởng 15%. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong chiến lược phân phối để thị trường nội địa tăng trưởng tốt, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang châu Phi, Malaysia và tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới”.

Từ chuyển động trong điều hành, cải cách môi trường đầu tư đến niềm tin và sự trỗi dậy của cộng đồng DN, nền tảng tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa cho năm 2025 đã được củng cố tương đối vững chắc. Mỗi chỉ số, mỗi công trình, mỗi chuyến hàng xuất khẩu là minh chứng cho tinh thần vượt khó, linh hoạt thích ứng và khát vọng vươn lên. Việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức sẽ là “bước đệm” để kích hoạt tối đa mọi động lực, giúp Thanh Hóa bứt tốc trong chặng đường còn lại của năm!.

Bài và ảnh: Minh Hằng

