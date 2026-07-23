Khu vực miền núi chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai

Sáng 23/7, làm việc với các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản ứng phó với các loại hình thiên tai trong điều kiện thời tiết diễn biến cực đoan, khó lường.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công hồ Trung Tiến, xã Luận Thành.

Trước khi làm việc với xã, đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công hồ Trung Tiến, xã Luận Thành; công trình xử lý khẩn cấp kè suối Chiềng, kè Na Nghịu, xã Yên Nhân; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập tại xã Thường Xuân.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án kè Na Nghịu, xã Yên Nhân.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị các xã hoàn tất về mặt pháp lý các quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; xây dựng các phương án, kịch bản chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bất ngờ như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, xử lý sự cố các công trình hồ đập.

Đoàn công tác kiểm tra kho chứa vật tư phòng, chống thiên tai của xã Thường Xuân.

Đối với địa bàn có nguy cơ cao, cần xây dựng phương án sơ tán dân và chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, hậu cần, đảm bảo đời sống Nhân dân.

Các xã chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xử lý khẩn cấp sự cố thiên tai năm 2025, các công trình đang thi công trên địa bàn.

Với đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguy cơ cao bị chia cắt do mưa lũ, ngập lụt, các xã cần chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, hậu cần tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không để công tác chỉ huy, điều hành và ứng phó với thiên tai bị gián đoạn.

Đình Hà