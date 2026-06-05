Không để vũ khí, pháo nổ trái phép len lỏi trong đời sống người dân

Công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Thời gian qua, Công an xã Quý Lương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tự giác giao nộp. Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Được tuyên truyền, vận động, ông Trương Công Lưu ở thôn Chông đã đến Công an xã Quý Lương giao nộp khẩu súng khí nén PCP.

Xã Quý Lương có diện tích rộng, dân số đông, địa hình phức tạp, chủ yếu là địa hình đồi núi, giáp ranh với các xã Điền Lư, Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, xã có Sông Mã chảy qua với hàng trăm người dân thường xuyên đánh bắt thủy sản trên sông, đập khiến việc kiểm soát, thu hồi VK, VLN, CCHT đã trở thành bài toán đầy thách thức cho lực lượng công an địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Quý Lương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động; tham mưu cho UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi VK, VLN, CCHT; mở các cao điểm thực hiện, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 301/KH-CAT-PC06 ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh, Công an xã Quý Lương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT một cách đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ xã phát động phong trào “Toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm”. Điểm nổi bật là công tác tham mưu không dừng ở văn bản chỉ đạo mà được cụ thể hóa bằng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng bộ, thống nhất chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó góp phần kiềm chế, kéo giảm vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng công an xã tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu, bám sát đặc điểm từng vùng, từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trường học tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo nổ trong cán bộ, Nhân dân và học sinh. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò của người có uy tín, kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền trên phương tiện truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp qua mạng xã hội, như: zalo, facebook, fanpage “trợ lý ảo”... để phối hợp tuyên truyền, vận động các gia đình ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; tố giác, phát giác các đối tượng có hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an xã Quý Lương đã tổ chức được 26 buổi tuyên truyền, với hơn 3.000 lượt người tham gia; tổ chức cho 3.550 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không sử dụng vũ khí trái phép. Đồng thời, đăng tải nhiều lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo trên hệ thống loa truyền thanh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.

Đại úy Trương Văn Thiên, Phó trưởng Công an xã Quý Lương, cho biết: “Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng công an xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động, như mô hình "Thực hiện tốt công tác thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn xã Quý Lương”. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã vận động thu hồi được 21 khẩu súng kíp, súng thể thao, súng khí nén PCP; 18 vũ khí thô sơ. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn".

Đến giao nộp khẩu súng khí nén, ông Trương Công Lưu, thôn Chông, chia sẻ: "Đối với người dân chúng tôi, trước đây khẩu súng gia đình thường dùng để bảo vệ mùa màng khỏi thú rừng phá hoại hoa màu. Được tuyên truyền, bản thân tôi mới hiểu rõ sự nguy hiểm của VK, VLN, CCHT; việc tàng trữ, sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi vừa tự giác giao nộp vũ khí, vừa vận động bà con trong thôn cùng thực hiện để đảm bảo ANTT trên địa bàn".

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công an xã Quý Lương tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông