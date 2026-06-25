Tiêu thụ điện liên tiếp lập đỉnh, người dân chủ động sử dụng điện tiết kiệm, tránh hóa đơn tiền điện tăng cao

Nắng nóng gay gắt và thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tránh phải đối mặt với tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến.

Sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm giúp hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.

Trong những ngày vừa qua, khu vực miền Bắc cũng như tỉnh Thanh Hóa liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện cao kỷ lục. Nguyên nhân khiến phụ tải điện tăng vọt là do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài suốt cả ngày, cộng thêm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh vào buổi tối - thời điểm sinh hoạt cao điểm của các hộ gia đình.

Việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát với tần suất nhiều hơn, thời gian kéo dài hơn trong ngày. Đặc biệt, vào khung giờ cao điểm, nhiều gia đình sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn như bếp từ, máy giặt, bình nóng lạnh... gây áp lực lớn cho hệ thống điện. Lượng điện tiêu thụ các hộ gia đình cũng vì thế mà tăng cao.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tháng cao điểm miền Bắc, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Cụ thể, người dân nên tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng và trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực cung cấp điện từ hệ thống. Ngành Điện cũng khuyến khích các hộ gia đình nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí điện năng, đồng thời góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Mỗi kW điện được tiết kiệm không chỉ giúp giảm chi phí cho gia đình mà còn là sự sẻ chia thiết thực với ngành Điện trong mùa cao điểm nắng nóng miền Bắc năm 2026. Đó cũng là hành động thể hiện trách nhiệm cộng đồng, ý thức công dân trước yêu cầu bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Nguyễn Lương