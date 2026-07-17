Khởi tranh Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia tại Thanh Hóa

Sáng 17/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2026.

Các đoàn vận động viên dự giải.

Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2026 thu hút hơn 600 cán bộ, vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung Taolu (biểu diễn) và Sanda (tán thủ), với nhiều hạng cân và nhóm tuổi khác nhau, hứa hẹn những màn tranh tài gay cấn, hấp dẫn.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Thông qua thi đấu góp phần kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ HLV, trọng tài, cán bộ trong công tác huấn luyện, tổ chức thi đấu và chất lượng công tác đào tạo lực lượng VĐV Wushu của các đơn vị, trên cơ sở đó tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Giải được tổ chức tại Thanh Hóa cũng góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, thể thao của tỉnh đến bạn bè trong nước; nâng cao chất lượng đời sống thể chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Tỉnh Thanh Hóa cùng Ban Tổ chức đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất nhằm tạo nên một sân chơi công bằng, đậm chất thượng võ, nơi các VĐV thể hiện hết tài năng, cùng nhau thi đấu nhiệt huyết.

Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung tán thủ (Sanda).

VĐV thi đấu ở nội dung quyền biểu diễn (Taolu).

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 5 HLV và 28 VĐV, là những gương mặt trẻ có triển vọng, được tuyển chọn và huấn luyện bài bản trong thời gian qua.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu ở cả 2 nội dung Taolu và Sanda, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 24/7.

Anh Tuân