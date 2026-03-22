Khởi tố các đối tượng gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố các bị can về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Bạch Thị Hằng, sinh năm 1969, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình; Đặng Thị Kim Xuân, sinh năm 1965 và Phạm Thị Oanh, sinh năm 1982, đều trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; Đào Thị Thủy, sinh năm 1990 trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa .

Theo kết quả điều tra, Trần Đình Thuỷ, sinh năm 1978, ở phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa móc nối với Phạm Thị Oanh, Đặng Thị Kim Xuân và Bạch Thị Hằng nâng khống kết quả giám định thương tật cho Mã Văn Hợp, sinh năm 1987, ở xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa lên 95% sức khỏe nhằm trục lợi bảo hiểm. Sau đó Mã Văn Hợp, Đào Thị Thủy làm hồ sơ thanh toán với các công ty bảo hiểm nhân thọ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các bị can và đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương