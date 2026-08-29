Khơi thông dòng vốn, thúc đẩy nông nghiệp số

Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đang từng bước hiện diện rõ nét tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để những khu nhà màng, nhà lưới đến ứng dụng công nghệ số trong sản xuất phát triển, nguồn vốn và các dịch vụ tài chính hiện đại đóng vai trò quan trọng. Đồng hành cùng người dân, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đang góp phần khơi thông dòng vốn, thúc đẩy chuyển đổi số và mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Từ nguồn vốn tín dụng của các chi nhánh Agribank đã góp phần xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Xuất phát từ khát vọng làm giàu trên quê hương bằng những sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Hà Công Đăng, xã Sao Vàng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới cùng các thiết bị tự động hóa hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong quá trình triển khai dự án, Agribank Lam Sơn - Thanh Hóa đã hướng dẫn anh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và cấp hạn mức tín dụng 2 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ của anh tại ngân hàng là 900 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, gia đình đầu tư đồng bộ hệ thống tưới tự động, thiết bị cung cấp dinh dưỡng và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào từng khâu sản xuất.

Việc đầu tư bài bản đã giúp mô hình từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Sản phẩm dưa của gia đình anh đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Từ diện tích sản xuất ban đầu, đến nay mô hình đã được mở rộng lên hơn 5.000m2 dưa trong nhà màng, nhà lưới. Anh Đăng còn liên kết với 9 hộ dân trên địa bàn, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Mỗi năm, khu sản xuất cho thu hoạch 4 vụ dưa, cung ứng ra thị trường khoảng 15 - 17 tấn sản phẩm mỗi vụ, doanh thu hàng tỷ đồng. Khi nguồn vốn được đầu tư đúng hướng, kết hợp với công nghệ và phương thức sản xuất phù hợp, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có giá trị cao.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ diễn ra trên đồng ruộng hay trong các nhà màng, nhà lưới mà còn hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động giao dịch, thanh toán và quản lý dòng tiền. Tại xã Hoằng Hóa, chị Lê Thị Thúy, chủ một siêu thị mini, đã đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR của Agribank Hoằng Hóa - Bắc Thanh Hóa. Trong quá trình bán hàng, phần lớn khách hàng lựa chọn thanh toán bằng QR thay vì sử dụng tiền mặt. Chị Thúy, cho biết: “Việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại sự thuận tiện cho khách hàng mà còn giúp hoạt động kinh doanh được quản lý khoa học hơn. Các giao dịch được lưu lại trên hệ thống, giảm áp lực kiểm đếm và quản lý tiền mặt, đồng thời hỗ trợ chủ cửa hàng nắm bắt chính xác hơn tình hình kinh doanh”.

Nhu cầu của khách hàng nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở một khoản vay. Người sản xuất cần nguồn vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất, phương thức giải ngân và thanh toán thuận tiện, khả năng quản lý dòng tiền hiệu quả, cùng các dịch vụ tài chính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh. Do vậy, quá trình số hóa hoạt động ngân hàng đang mở rộng thêm không gian để dòng vốn đến với khu vực nông nghiệp nhanh chóng và thuận tiện hơn. Khi người dân có thể tiếp cận vốn, thanh toán, chuyển khoản và quản lý tài chính trên nền tảng số, khoảng cách giữa hoạt động sản xuất truyền thống và nền kinh tế số cũng từng bước được rút ngắn hơn.

Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa Trịnh Thị Kim Liên, cho biết: “Chi nhánh xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mới mà là quá trình thay đổi toàn diện mô hình quản trị, phương thức vận hành và cách thức phục vụ khách hàng. Với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá và lấy con người làm nhân tố quyết định”, Agribank Nam Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp số nhằm đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn”.

Từ những nhà màng, nhà lưới được hình thành bằng nguồn vốn tín dụng đến những giao dịch được thực hiện chỉ bằng một thao tác quét mã QR, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi cụ thể trong đời sống kinh tế ở khu vực nông thôn tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong hành trình ấy, các chi nhánh Agribank không chỉ đóng vai trò cung ứng vốn mà đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp từ đầu tư, sản xuất đến thanh toán và quản lý dòng tiền, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị nông sản và hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bài và ảnh: Lương Khánh