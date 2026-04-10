Khởi động thị trường điện lạnh mùa nắng nóng

Nắng nóng xuất hiện sớm và có xu hướng kéo dài đang khiến thị trường điện máy bước vào mùa cao điểm ngay từ đầu tháng 4. Tại Thanh Hóa, thời tiết oi bức đã kích cầu nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người dân tăng mạnh, thị trường điện máy cũng trở nên sôi động hơn.

Khách hàng đến tìm hiểu, mua quạt mát tại Siêu thị Điện máy HC Thanh Hóa.

Khảo sát tại nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy trong tỉnh cho thấy, lượng khách đến mua sắm tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Khách hàng tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như: điều hòa nhiệt độ, quạt điện, quạt điều hòa, tủ lạnh...

Tại Trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim, các mặt hàng điện lạnh khá đa dạng mẫu mã, chủng loại phục vụ khách hàng. Không khí mua sắm cũng diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt vào các khung giờ chiều và tối. Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài đến sinh hoạt, nhiều gia đình đã chủ động tìm mua, lắp đặt thêm các thiết bị làm mát ngay từ đầu mùa. Không chỉ dừng ở nhu cầu trước mắt, người dân còn cân nhắc kỹ về công năng sử dụng, mức giá cũng như các chương trình ưu đãi nhằm lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Chị Nguyễn Thị Bình, phường Đông Sơn đang chọn mua điều hòa cho gia đình mình trong mùa hè năm nay.

Chị Nguyễn Thị Bình, phường Đông Sơn đang tìm mua điều hòa chia sẻ: “Tôi nghe thông tin trên mạng biết năm nay dự báo nắng nóng kéo dài nên tôi phải đi mua sớm, tránh như một số năm lúc nắng cao điểm mua điều hòa khó, không có người lắp đặt. Tôi cũng ưu tiên đến các siêu thị điện máy lớn ở để yên tâm về chất lượng, giá cả...”.

Nhân viên bán hàng Siêu thị Điện Máy Xanh Phú Sơn, phường Hạc Thành tư vấn cho khách.

Là đại lý cấp 1 của thương hiệu Daikin, Panasonic, Sam Sung, LG..., hằng năm Siêu thị Điện Máy Xanh Phú Sơn bán ra thị trường hàng trăm máy điều hòa, quạt hơi nước, quạt điện các loại. Mọi năm khoảng tháng 3, siêu thị mới nhập hàng điện lạnh về kho, nhưng năm nay nắng nóng đến sớm nên đơn vị nhập về kho đầy đủ từ sau Tết Nguyên đán. Lượng hàng hóa nhập về cũng tăng hơn 10% so với năm trước.

Năm nay thời tiết nắng nóng sớm hơn mọi năm nên hầu hết các cửa hàng, siêu thị điện máy đều đã nhập về rất nhiều mặt hàng, dòng sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách. Bên cạnh máy điều hòa, các sản phẩm làm mát khác như quạt điện, quạt điều hòa, máy lọc nước, tủ lạnh, tủ đông... được các siêu thị, cửa hàng bày bán khá đa dạng, phong phú. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, một số hãng đã thông báo kế hoạch điều chỉnh giá trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo các hệ thống bán lẻ, mặt bằng giá hiện vẫn ổn định nhờ lượng hàng tồn kho lớn và có độ trễ trong điều chỉnh.

Đáng chú ý, những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực điện lạnh có sự thay đổi rõ rệt. Người mua không chỉ quan tâm đến mức giá mà còn chú trọng đến yếu tố tiết kiệm điện, bảo vệ sức khỏe và tiện ích thông minh. Nhiều sản phẩm hiện nay được tích hợp các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo AI có thể cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, tự động điều chỉnh công suất làm lạnh, thậm chí ghi nhớ thói quen sử dụng để tối ưu trải nghiệm, đáp ứng tốt thị hiếu khách hàng.

Nhiều sản phẩm điều hòa đang có chương trình giảm giá trực tiếp, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.

Ngoài hình thức bán hàng truyền thống, các cửa hàng, siêu thị điện máy trong tỉnh đang tích cực đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... Đồng thời, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp các dòng sản phẩm, miễn phí công lắp đặt, tăng thêm thời gian bảo hành sản phẩm, tặng thêm phiếu mua hàng và các sản phẩm đi kèm khác cho khách hàng...

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường điện lạnh sẽ duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho mùa hè năm nay. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên mua các sản phẩm điện máy, điện lạnh chính hãng tại các cửa hàng, siêu thị uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá cả... Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên tìm hiểu kĩ về nhu cầu, các thương hiệu trước khi mua hàng để lựa chọn được những sản phẩm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Hương Hạnh