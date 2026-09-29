Khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” tại xã Ba Đình

Sáng 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã Ba Đình khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhi, thôn Nga Vịnh, xã Ba Đình. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhi là hộ có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng tuổi đã cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm; thu nhập chủ yếu dựa vào việc chăm sóc hoa màu theo thời vụ. Căn nhà gia đình đang sinh sống đã xuống cấp, tường bong tróc, ẩm mốc, thường xuyên bị thấm dột khi trời mưa, không còn bảo đảm điều kiện an toàn, song không có điều kiện sửa chữa.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhi được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Nguồn hỗ trợ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về chỗ ở mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của cộng đồng đối với những hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn.

Dương Huyền (CTV)