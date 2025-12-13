Xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài các tỉnh Bắc Trung bộ không ngừng phát triển

Sáng 13/12, Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam phối hợp với HKH tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua khuyến học số 4 các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo HKH các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì và phát triển trên các mặt hoạt động. Chất lượng tổ chức hội và hội viên được nâng cao, toàn cụm hiện có trên 3 triệu hội viên, trong đó riêng HKH tỉnh Thanh Hóa thu hút hơn 1,1 triệu hội viên.

Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Cụm thi đua số 4 Vương Văn Việt phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm, các cấp hội trong toàn cụm đã vận động được hơn 450 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức khen thưởng cho hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên (HS, SV), giáo viên đạt thành tích trong dạy và học; HS, SV nghèo vượt khó học giỏi.

Trong đó, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho 90.680 HS, SV với số tiền gần 59 tỷ đồng; hỗ trợ 110.953 HS, SV với số tiền hơn 58,3 tỷ đồng; khen thưởng 241.482 HS, SV với số tiền trên 69,2 tỷ đồng. Các cấp HKH tỉnh Nghệ An trao học bổng, khen thưởng cho hơn 189.300 lượt HS, SV với số tiền trên 105 tỷ đồng. Các cấp HKH tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng, trao học bổng cho 77.430 lượt HS, SV và giáo viên với số tiền hơn 35,4 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa Phan Quang Vinh báo cáo tình hình hoạt động của Cụm thi đua số 4, năm 2025.

Cùng với hoạt động trên, các cấp HKH trong cụm đã đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng các mô hình học tập như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”... theo Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nhiều kết quả tích cực.

Đại diện HKH tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Đại diện HKH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương; phân tích, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm tới.

Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam đánh giá cao công tác thi đua khuyến học của các tỉnh Bắc Trung bộ và đề nghị các cấp HKH trong cụm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm thực hiện tốt các mô hình học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực chuyển đổi số trong hoạt động khuyến học; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quỹ khuyến học để có nhiều hơn nữa học sinh đạt thành tích cao, học sinh nghèo hiếu học được khen thưởng, hỗ trợ học bổng. Qua đó góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Phong Sắc