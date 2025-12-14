Lan tỏa chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”

Thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi tuyên truyền chiến dịch do Bộ Công an phát động trên toàn quốc, nhằm bảo vệ trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên trước các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Học sinh Trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân nghe chia sẻ các nội dung về an toàn trên không gian mạng.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tại Việt Nam trong năm 2025 đã có hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến với 100% nạn nhân có độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi, 90% là nữ.

“Bắt cóc online” là một thủ đoạn mới, các đối tượng phạm tội nhằm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Nhiều vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và vật chất cho các nạn nhân...

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” nhằm huy động sức mạnh cộng đồng, chung tay bảo vệ trẻ em, thanh, thiếu niên trên không gian mạng. Đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình xây dựng môi trường mạng an toàn, nhân văn. Mỗi học sinh, sinh viên cần chủ động cảnh giác nhưng cũng cần biết chia sẻ khi gặp sự cố, không âm thầm chịu đựng hay sợ hãi một mình.

Hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, Trường Cao đẳng Polytechnic Thanh Hóa đã tổ chức triển khai chiến dịch Xung kích số, điển hình là phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tổ chức chương trình “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên không gian mạng như thủ đoạn “bắt cóc online”, giả mạo cơ quan chức năng, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, giả mạo người thân để vay tiền, dụ dỗ đầu tư trực tuyến... Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống, bảo mật dữ liệu cá nhân khi tham gia môi trường mạng cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh như: Đại học Hồng Đức, Cao đẳng Y Thanh Hóa, THPT chuyên Lam Sơn, THPT Tô Hiến Thành...

Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Polytechnic Thanh Hóa Vũ Trường Lực chia sẻ: “Chiến dịch xung kích số được thực hiện từ tháng 11/2025, gồm 3 mũi xung kích được nhà trường triển khai gồm: Công dân số, Phòng vệ số và Ứng dụng AI, nhằm đưa năng lực số đến tận trường học, phường xã và từng hộ dân. Thông qua hoạt động tập huấn cấp chứng chỉ, hỗ trợ cộng đồng, chiến dịch xung kích số góp phần giúp công dân Thanh Hóa tăng cường hiểu biết trước những nguy cơ lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, biết sử dụng các công cụ AI mới nhất để nâng cao hiệu suất học tập và sáng tạo"...

Tại Trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, nội dung về ứng xử văn minh, tỉnh táo khi sử dụng internet, mạng xã hội được đưa vào nội quy nhà trường và yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc.

Thầy Lương Bá Tính, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nội dung đảm bảo an toàn trực tuyến đã được nhà trường phổ biến tới toàn thể 1.450 học sinh trong các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ... Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền cho học sinh để nhận diện, cảnh giác và tự bảo vệ mình trước các chiêu trò dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, buôn người trên không gian mạng, giúp các em nâng cao nhận thức, hành động để tự bảo vệ mình, đồng thời lan tỏa cảnh báo về các hành vi lừa đảo qua mạng đến những người xung quanh”.

Em Thi Ngọc Thảo, học sinh lớp 11A8 cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, phổ biến về các nội dung bảm bảo an toàn trên không gian mạng, em đã nhận thức được phải cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin bạo lực; không vội tin những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Khi thấy dấu hiệu bất thường hoặc bị đe dọa, phải mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng để được bảo vệ, giúp đỡ”.

Đồng hành, triển khai chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và lan tỏa thông điệp nhân văn “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, tích cực, nơi mỗi học sinh, sinh viên đều được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai nhằm trang bị kỹ năng số cho người trẻ, tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an để xây dựng môi trường mạng an toàn. Mỗi học sinh, sinh viên là một lá chắn số, tỉnh táo và chủ động bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ cộng đồng”.

Bài và ảnh: Tống Hương