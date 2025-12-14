Không gian văn hóa từ các phòng truyền thống trong trường học

Không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày hiện vật, các phòng truyền thống, nhà truyền thống trong trường học còn là một không gian văn hóa, một bảo tàng thu nhỏ tái hiện lịch sử hình thành, phát triển và những thành tựu đáng tự hào của nhà trường qua các thế hệ. Qua đó, góp phần giáo dục lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) tham quan phòng truyền thống.

Tham quan phòng truyền thống ở Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành), chúng tôi khá ấn tượng với không gian trưng bày khang trang, hiện đại và cách bài trí, sắp xếp các hình ảnh, hiện vật, tư liệu một cách khoa học, ngăn nắp. Đầu tiên là bức tượng Bác Hồ được đặt ngay ngắn, trang trọng giữa phòng; rồi đến các tài liệu, tranh ảnh về lịch sử hình thành và phát triển của trường với nội dung phong phú. Tiếp đó là các danh hiệu thi đua mà cá nhân, tập thể nhà trường được trao tặng; ảnh của lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ được sắp xếp theo trình tự thời gian, dễ xem và dễ nhớ.

Thầy giáo Vương Đình Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh, hào hứng chia sẻ: "Phòng truyền thống của nhà trường trưng bày, lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu từ những năm đầu thành lập trường cho đến nay. Từ khi đi vào hoạt động, phòng truyền thống luôn là điểm đến thu hút đông giáo viên, học sinh đến tham quan, tìm hiểu. Các hình ảnh, tư liệu lịch sử của nhà trường qua các thời kỳ được treo trang trọng trong phòng truyền thống đã giúp các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nắm rõ được bước phát triển của nhà trường và những cống hiến của các thế hệ đi trước đã góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên cũng như học sinh nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của trường và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện, học tập để viết tiếp truyền thống tốt đẹp của nhà trường".

Mỗi tấm huy chương, bằng khen hay mỗi bức ảnh được treo trang trọng trong phòng truyền thống đều chứa đựng những câu chuyện sinh động và những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự phát triển của nhà trường. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để các em học sinh - thế hệ đi sau nỗ lực, cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện. Em Nguyễn Hữu Bách, học sinh lớp 8A, Trường THCS Trần Mai Ninh, tâm sự: "Mỗi khi có thời gian hoặc vào tiết học Lịch sử, em và các bạn lại được các thầy cô hướng dẫn đến phòng truyền thống để tham quan, học tập. Qua các buổi học chúng em được tìm hiểu về lịch sử ra đời, quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, và các thế hệ lãnh đạo, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ, các thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua... Từ đó, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của nhà trường và biết ơn thế hệ các thầy cô giáo, các lớp học sinh đi trước".

Với đặc thù trường có 97% học sinh là đồng bào dân tộc Thái, nhà truyền thống ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thường Xuân trưng bày khá nhiều các sản phẩm về truyền thống dân tộc Thái và tranh ảnh của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ của nhà trường, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của giáo viên và học sinh trong trường. Cô giáo Cầm Thị Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Nhà truyền thống của trường là ngôi nhà sàn được phụ huynh trao tặng lại cho nhà trường trong quá trình di dân vào năm 2000. Sau khi di dời về, nhà trường đã tu sửa lại và làm nhà truyền thống để phục vụ tham quan, học tập của giáo viên, học sinh. Trong nhà truyền thống trưng bày khá nhiều hiện vật quen thuộc với đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Thái, như: khung cửi, luống, cồng chiêng, bếp củi, trang phục truyền thống... Qua đó, không chỉ giúp các em có điều kiện được giao lưu, trao đổi học tập, nâng cao ý thức giữ gìn, trân trọng những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn nỗ lực học tập tốt để xứng đáng với thành tựu mà các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường đã dày công gây dựng".

Việc xây dựng phòng truyền thống, nhà truyền thống trong các trường học là việc làm cần thiết. Đây chính là nơi lưu giữ lịch sử, tôn vinh thành tích, giáo dục đạo đức và bồi đắp lòng tự hào cho học sinh. Chính vì vậy, trong những năm qua cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường học trong tỉnh đã chú trọng đến việc xây dựng phòng truyền thống, nhà truyền thống và tích cực sưu tầm các hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử để trưng bày phục vụ tham quan, học tập của giáo viên và học sinh. Ngoài ra, để phát huy hiệu quả của phòng truyền thống, nhà truyền thống, nhiều trường đã chú trọng lồng ghép với môn học Lịch sử, đưa học sinh đến học tập tại phòng truyền thống, nhà truyền thống và tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu tại đây... Từ đó, giúp học sinh nhận thức sâu sắc về văn hóa, lịch sử của nhà trường và nâng cao ý thức trong học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng trường học ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt