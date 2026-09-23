Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, làm sao biết mình đang nói chuyện với ai?

Một tài khoản đúng tên, đúng ảnh đại diện, thậm chí nói đúng chuyện chỉ hai người biết - liệu có chắc đó là người bạn nghĩ? Khi tài khoản giả ngày càng giống thật, nhận ra ai đang thực sự ở đầu bên kia trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của liên lạc số.

Một tài khoản ảo được ngụy trang giống thật đến từng chi tiết: trùng khớp họ tên, ảnh đại diện quen thuộc, thậm chí nhắc lại chính xác kỷ niệm riêng tư chỉ hai người biết.

Thậm chí, với sự hỗ trợ của công nghệ mô phỏng giọng nói (deepfake audio), tổng hợp video theo thời gian thực và khai thác dữ liệu hành vi, để dựng lên một “bản sao số” thuyết phục chỉ mất vài phút, khiến cho việc nhận diện ai đang thực sự ở đầu bên kia không dễ chút nào.

Những nỗi bất an xuất hiện mỗi ngày ngay trên màn hình điện thoại: Sếp nhắn nhờ chuyển tiền gấp: Liệu có đúng là sếp, hay tài khoản vừa bị chiếm quyền điều khiển? Tài liệu nội bộ gửi vào nhóm: Liệu có bị ai đó âm thầm bấm nút chuyển tiếp (forward) tuồn ra ngoài? Bức ảnh riêng tư vừa gửi đi: Liệu sau cú chạm màn hình, bạn có còn quyền kiểm soát nó hay đã trở thành dữ liệu trôi nổi? Tin nhắn từ ngân hàng, bệnh viện, trường học: Đâu mới là thật, đâu là trang mạo danh gắn tích xanh đi lừa đảo?

Chiếc bẫy ẩn danh giăng khắp các ứng dụng nhắn tin, gọi điện, để an toàn trên không gian số bạn phải thực sự cần các bí kíp để “sinh tồn”.

An toàn bắt đầu từ việc được định danh

Khi nhận một thông báo tự xưng là từ bệnh viện, trường học hay doanh nghiệp, điều người dùng cần không chỉ là nhìn logo và tên tài khoản. Họ cần biết: đây có thực sự là kênh đã được xác thực của tổ chức đó hay không?

Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc Viettel lựa chọn khi phát triển nền tảng liên lạc an toàn cho người Việt- Viettel Tammi.

Tài khoản Tammi cá nhân được gắn với số thuê bao. Khi đăng nhập hoặc chuyển sang sử dụng thiết bị mới, hệ thống áp dụng các bước xác thực nhằm tăng khả năng bảo vệ tài khoản.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cài đặt và trải nghiệm Viettel Tammi.

Với các kênh của chính quyền, trường học, cơ sở y tế hay doanh nghiệp, Tammi OA áp dụng cơ chế xác thực và gắn nhãn định danh, giúp người dùng dễ dàng nhận biết đâu là kênh chính thức.“Tấm khiên” nhiều lớp bảo vệ người dùng Không có một tính năng đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn bộ rủi ro của môi trường số. Vì vậy, Viettel Tammi lựa chọn cách tiếp cận nhiều lớp: từ định danh và xác thực, bảo vệ nội dung đến tăng quyền kiểm soát thông tin cho người dùng.Thông qua giải pháp mã hóa đầu cuối, các nội dung trò chuyện riêng tư được bảo vệ. Người dùng có thể thiết lập tin nhắn tự hủy để loại bỏ các nội dung nhạy cảm, hạn chế chụp hoặc quay màn hình trong trò chuyện nhóm để hạn chế phát tán các nội dung riêng tư, người khác cầm điện thoại cũng không xem được những cuộc trò chuyện đã được bảo vệ bằng mã PIN.Với các nhóm trao đổi, quản trị viên có thể phê duyệt thành viên mới, thiết lập quyền chuyển tiếp tin nhắn và gửi tệp đính kèm, giúp chủ động hơn trong việc quản lý thành viên và phạm vi chia sẻ thông tin.Với “tấm khiên” nhiều lớp bảo vệ này, Viettel Tammi là lựa chọn liên lạc an toàn, hướng tới một trải nghiệm liên lạc trong đó người dùng có thể chủ động xác thực nguồn tin, bảo vệ nội dung trao đổi và kiểm soát tốt hơn những gì mình chia sẻ.

Quyết Thắng