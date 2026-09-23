Apple tung dòng máy tính Mac mới, hứa hẹn giảm chi phí AI

Tập đoàn công nghệ Apple chuẩn bị bắt đầu giao các dòng máy tính để bàn mới với một chiến lược tiếp thị nhắm thẳng vào khách hàng doanh nghiệp: mua phần cứng để chạy trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ sẽ rẻ hơn việc thuê trung tâm dữ liệu đám mây.

Theo Apple, các phiên bản Mac Mini và Mac Studio nâng cấp (với giá lên tới gần 20.000 USD) có thể xử lý tác vụ AI ngay trên máy. Chúng sẽ cạnh tranh với thế hệ máy để bàn mới của Nvidia và các hãng sản xuất máy tính cá nhân (PC) vốn dự kiến ra mắt tại sự kiện Windows của Microsoft ở San Francisco (Mỹ) vào tháng tới.

Dòng Mac mới hướng tới các tác vụ AI chuyên sâu như viết mã hay xử lý công việc kinh doanh phức tạp mà không phải trả phí theo token (đơn vị tính toán cơ bản của AI) cho các nhà cung cấp đám mây như OpenAI, Anthropic.

Giám đốc phụ trách phần cứng của Apple, ông Johny Srouji lập luận rằng khi doanh nghiệp đã thanh toán một lần cho thiết bị nằm trên bàn làm việc, họ có thể sử dụng AI vô hạn mà không phát sinh thêm chi phí.

Lợi thế của Apple đến từ việc lâu nay hãng chú trọng tiết kiệm điện năng. Với dòng chip Apple Silicon ra mắt năm 2020, hãng tích hợp bộ xử lý và bộ nhớ vốn tách rời trên PC vào một kiến trúc bộ nhớ hợp nhất để kéo dài thời lượng pin.

Thiết kế này lại vô tình giúp Mac xử lý các tác vụ AI hiệu quả, khiến dòng Mac Mini từng cháy hàng khi tác nhân AI nguồn mở OpenClaw bùng nổ tại các thị trường như Trung Quốc.

Apple cũng lặng lẽ bổ sung cho dòng Mac Studio các tính năng AI chuyên biệt như công nghệ kết nối trực tiếp giữa các chip RDMA thông qua cổng Thunderbolt.

Tại sự kiện ra mắt hồi đầu tháng này, hãng đã trình diễn bốn máy Mac Studio ghép nối để chạy một mô hình AI nghìn tỷ tham số nhằm sửa lỗi mã đồ họa. Tác vụ này vốn đòi hỏi khả năng của một trung tâm dữ liệu, nhưng cụm máy của Apple chỉ cần một ổ cắm điện.

Ông Srouji cũng nhấn mạnh lợi thế linh hoạt của các máy Mac: Các mô hình AI phát triển trên thiết bị này có thể dễ dàng thu phóng quy mô sử dụng, từ máy Mac đắt tiền xuống tận điện thoại iPhone hay máy tính bảng iPad do chúng chia sẻ chung nguyên lý thiết kế chip.

Tuy nhiên, tham vọng xâm nhập thị trường máy tính doanh nghiệp của Apple sẽ vấp phải rào cản khổng lồ từ Microsoft. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, Windows hiện đang thống trị với 91,3% thị phần máy tính doanh nghiệp, bỏ xa mức 4,6% thị phần của Apple.

Bản thân Microsoft cũng đang theo đuổi thị trường phát triển AI trên thiết bị. Giám đốc điều hành (CEO) Satya Nadella cho biết hãng có kế hoạch tích hợp nhiều tính năng AI vào một “siêu ứng dụng” cho Windows./.

Theo TTXVN