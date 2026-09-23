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Tra cứu điểm sạt lở, ngập lụt theo thời gian thực trên ứng dụng số Thanh Hóa

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Người dân Thanh Hóa đã có thêm một công cụ để chủ động phòng tránh thiên tai. Tiện ích "Bản đồ điểm sạt lở, ngập lụt" vừa được tích hợp trên ứng dụng số Thanh Hóa.

Tra cứu điểm sạt lở, ngập lụt theo thời gian thực trên ứng dụng số Thanh Hóa

Người dân Thanh Hóa đã có thêm một công cụ để chủ động phòng tránh thiên tai. Tiện ích "Bản đồ điểm sạt lở, ngập lụt" vừa được tích hợp trên ứng dụng số Thanh Hóa.

Tra cứu điểm sạt lở, ngập lụt theo thời gian thực trên ứng dụng số Thanh Hóa

Nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đưa tiện ích “Bản đồ điểm sạt lở, ngập lụt” lên ứng dụng số Thanh Hóa.

Qua bản đồ số, người dân có thể theo dõi vị trí các điểm sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh theo thời gian thực. Nhờ đó, mọi người chủ động lên kế hoạch di chuyển an toàn và hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão.

Với mỗi điểm sạt lở, ngập lụt trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, bản đồ hiển thị trực quan tình trạng hiện tại, hình ảnh thực tế và thời điểm dự kiến khắc phục. Dữ liệu được các đơn vị chức năng của Sở Xây dựng và UBND các xã, phường cập nhật liên tục.

Cách truy cập

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng số Thanh Hóa (app Thanh Hoa)

  • Bước 2: Tại màn hình tiện ích, chọn mục "Bản đồ điểm sạt lở, ngập lụt".

  • Bước 3: Bản đồ sẽ hiển thị các điểm cảnh báo trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết hướng dẫn theo hình dưới đây

Tra cứu điểm sạt lở, ngập lụt theo thời gian thực trên ứng dụng số Thanh Hóa

Lan Anh

Từ khóa:

#Ngập lụt #Sạt lở #Ứng dụng #Bản đồ #dân Thanh Hóa #Tiện ích #Công cụ #chủ động phòng #khoa học và công nghệ #Mùa mưa bão

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