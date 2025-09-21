Khi giới trẻ chọn “vừa đi vừa làm”

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, cách thức làm việc truyền thống đang dần được thay thế bằng những lựa chọn linh hoạt hơn, nhất là với người trẻ. Họ không còn bị ràng buộc trong bốn bức tường văn phòng, mà có thể hoàn thành công việc từ bất kỳ đâu, có thể là trong các không gian làm việc chung, quán cà phê, hay thậm chí kết hợp vừa di chuyển vừa làm việc.

Chị Lê Thị Nga trong một lần làm việc tại “văn phòng di động”.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính trong vài phút để ngắm nhìn đàn cá koi đang bơi lội trong dòng suối nhân tạo tại nơi làm việc tạm thời, chị Lê Thị Nga (phường Hạc Thành) vươn vai tận hưởng khung cảnh thiên nhiên xanh mát xung quanh. Sau giây phút nghỉ ngơi ngắn, chị quay trở lại với cuộc họp trực tuyến với các thành viên trong nhóm, trao đổi với đối tác và điều hành công việc.

Chị Nga đang kinh doanh online, quản lý 5 nhân viên, công việc thường xuyên phải di chuyển nên địa điểm làm việc phải thay đổi theo. Từ chỗ chỉ coi đó là sự thích nghi, chị dần yêu thích những “văn phòng di động” vừa mang lại trải nghiệm mới, vừa đảm bảo hiệu quả công việc.

Chị Nga chia sẻ: “Trải nghiệm những không gian mới giúp tôi có thêm cảm hứng, nảy sinh ý tưởng kinh doanh và xử lý công việc hiệu quả. Đặc biệt, tôi vẫn có thể làm việc khi đi du lịch, vừa không bỏ lỡ những giây phút bên người thân, vừa đảm bảo công việc. Khi bước ra khỏi văn phòng cố định, tôi nhận ra rằng văn phòng của mình có thể ở bất cứ nơi đâu”.

Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi ở phường Nguyệt Viên) là người thiết kế đồ họa tự do cho biết, anh từng gắn bó với công việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày nhưng luôn thấy thiếu cảm hứng. Khi quyết định làm việc tự do, anh vừa có thể nhận dự án vừa di chuyển đến những địa điểm mới. Tuấn tâm sự: “Chính không gian thay đổi liên tục đã kích thích sự sáng tạo, mang lại cho anh nhiều ý tưởng hơn so với thời gian ngồi bó hẹp trong phòng làm việc”. Với nhiều người, tự do di chuyển cũng đồng nghĩa với tự do lựa chọn nhịp sống của mình, thay vì phải “sống theo đồng hồ” công sở.

Bắt kịp xu hướng công nghệ, nhiều doanh nghiệp, cơ quan đang phát triển mô hình kết hợp làm việc văn phòng và từ xa, giúp nhân viên linh hoạt hơn trong lựa chọn.

“Nhận thấy bản thân làm việc hiệu quả hơn khi được thay đổi môi trường, nên tôi muốn nhân viên cũng có cơ hội trải nghiệm. Khi không bị gò bó, các bạn chủ động, sáng tạo hơn, thậm chí còn đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Điều quan trọng là chúng tôi thống nhất quy trình quản lý tại văn phòng và cả trực tuyến, họp định kỳ qua nền tảng trực tuyến để mọi việc vẫn thông suốt. Như vậy, văn phòng vừa tiết kiệm chi phí, vừa duy trì hiệu quả, còn nhân viên thì cảm thấy thoải mái”, chị Nga cho biết thêm.

Tuy nhiên, mô hình làm việc này không chỉ có màu hồng. Những người trẻ chọn cách làm việc này thường đối diện với việc kết nối internet không phải lúc nào cũng ổn định, cũng như áp lực tự quản lý thời gian và duy trì kỷ luật cá nhân... Một số thừa nhận rằng cảm giác cô đơn và thiếu sự gắn kết trực tiếp với đồng nghiệp đôi khi khiến họ thấy buồn.

Thực tế, những người được gọi là “dân du mục công nghệ số” đang ngày càng phổ biến, nhất là ở người trẻ. Họ lựa chọn tự do thay vì văn phòng gò bó, hoặc có sự kết hợp giữa văn phòng và làm việc từ xa. Tuy nhiên, để biến sự tự do thành cơ hội, người trẻ cần trang bị cho mình kỹ năng quản lý thời gian, kỷ luật cá nhân. Chỉ khi đó, “văn phòng di động” mới thực sự trở thành chìa khóa để mở ra một phong cách sống và làm việc bền vững.

Bài và ảnh: Vân Anh