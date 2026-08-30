Khát vọng cống hiến từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Nhiều thanh niên trên địa bàn các xã Vạn Lộc, Hoằng Hóa đã tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ năm 2027. Những lá đơn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Hóa tiếp nhận lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại xã Hoằng Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa tiếp nhận lá đơn tình nguyện nhập ngũ đầu tiên trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 của công dân Lê Gia Bình, sinh năm 2008, trú tại thôn Đằng Trung, xã Hoằng Hóa.

Là người đầu tiên tại địa phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027, em Lê Gia Bình cho biết: “Em viết đơn tình nguyện vì em muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước. Em cũng mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành, có bản lĩnh và trách nhiệm hơn. Nếu được lựa chọn nhập ngũ, em sẽ cố gắng chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ở xã Vạn Lộc, những lá đơn tình nguyện cũng đang tiếp tục được viết bởi những thanh niên mang trong mình mong muốn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Là một trong những thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2027, em Phạm Anh Việt, sinh năm 2007, trú tại thôn Hưng Phú, xã Vạn Lộc, xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là cơ hội để tuổi trẻ được thử thách và trưởng thành. Với Việt, quãng thời gian trong quân ngũ sẽ là hành trang quý giá, giúp bản thân rèn luyện tính kỷ luật, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm.

Cùng chung suy nghĩ ấy, em Hoàng Nguyễn Tuyên, trú tại thôn Thành Lập, xã Vạn Lộc, cũng tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ năm 2027. Ở tuổi thanh niên, Tuyên mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính, được sống, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội. Với em, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là cơ hội để trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng ý thức tổ chức, kỷ luật và chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho tương lai.

Trung tá Hoàng Ngọc Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Lộc, cho biết: “Những lá đơn tình nguyện mang một ý nghĩa vượt lên trên một thủ tục đăng ký. Đó là lời khẳng định: Tuổi trẻ luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Từ những suy nghĩ và hành động cụ thể ấy, tinh thần yêu nước được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên thời đại mới có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Để những khát vọng ấy trở thành hành động cụ thể, Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc tuyên truyền giúp thanh niên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân; đồng thời tạo điều kiện để những người có nguyện vọng được cống hiến có cơ hội thể hiện tinh thần tình nguyện”.

Năm 2026, tổng số công dân tham gia khám sơ tuyển của 166 xã, phường trên toàn tỉnh là 37.064 công dân, đủ điều kiện khám tuyển là 16.705 công dân. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ, đăng ký cho nam thanh niên độ tuổi 17 và phúc tra độ tuổi 18 đến 27, bảo đảm chặt chẽ theo quy định. Đã hoàn thành 4.369 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an Nhân dân. Lễ giao nhận quân tại 9 điểm được tổ chức trang trọng, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ngày hội tòng quân diễn ra sôi nổi, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, không có trường hợp bù đổi.

Bài và ảnh: Hoàng Lan