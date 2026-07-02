Khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn tại xã Đồng Lương

Sáng 2/7, đoàn công tác do đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Đồng Lương về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn trên địa bàn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc với xã Đồng Lương.

Đồng Lương là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tân Phúc và Đồng Lương của huyện Lang Chánh cũ.

Sau sắp xếp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được xã tiếp tục triển khai đồng bộ, không xảy ra gián đoạn.

Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xã Đồng Lương đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán và cộng đồng dân cư.

Từ ngày 1/7/2026, 6 thôn của xã Đồng Lương đi vào hoạt động cơ bản ổn định.

Xã có 36 cán bộ cấp xã, thôn thuộc diện tinh giản và nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Các cán bộ được giải quyết chế độ công khai, dân chủ, khách quan và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo xã Đồng Lương báo cáo tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, xã Đồng Lương gặp một số khó khăn do khối lượng công việc tăng trong điều kiện còn thiếu biên chế; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế. Cùng với đó, địa bàn rộng, nhiều thôn cách xa trung tâm, giao thông khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ công của người dân.

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất của địa phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả bước đầu xã đạt được trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn thời gian qua. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các thôn mới sắp xếp quyết tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Đoàn công tác tìm hiểu thực tế sau sắp xếp thôn ở xã Đồng Lương.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu thực tế hoạt động sau sắp xếp tại thôn Chiềng Khạt và thôn Tân Phúc, xã Đồng Lương.

Lan Anh